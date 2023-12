A FAZ-nál szilveszter előtt kifogyott a gyógyszer: a lap szerint Trump szimplán őrült, aki „olyan autokratákról áradozik, mint Orbán vagy Erdoğan”

Az a kilátás, hogy Donald Trump újraválasztása esetén felszámolja a demokráciát az Egyesült Államokban, és diktátorrá növeszti fel magát, bizarr, szörnyű és teljesen valószínűtlen. Ámbátor, amikor 2015 nyarán bejelentette jelöltségét, az is teljesen valószínűtlen volt, hogy az amerikaiak egy ilyen őrültet megválasztanak az elnöküknek – morfondírozik a Frankfurter Allgemeine Zeitung tárcarovatának vezetője.

Claudius Seidl Steven Levitzkyt és Daniel Ziblattot idézi; a politikus szerzőpáros legutóbbi könyvében bemutatta,

hogyan állítják be a demokrácia felszámolását a rendszer megmentésének olyanok, mint Hugo Chávez, Vlagyimir Putyin vagy Orbán Viktor.

És most szerinte a korábbi amerikai elnök is e példát követheti. Seidl úgy véli, Donald Trump is afféle ember, aki nem tud különbséget tenni a tények és a kitalációk között. A nép emberének, a demokrácia védelmezőjének kiáltotta ki magát, miközben „olyan autokratákról áradozik, mint Orbán vagy Erdoğan”. De az ellenfelei csak a show-t látják, a mélyben lévő szándékokat nem. Ám amikor idén karácsonyi üdvözletként azt üzente mások mellett Joe Bidennek, hogy jó lenne, ha megrohadna a pokolban, az nem éppen a magabiztosságáról árulkodott.

Inkább mintha „félne a fantáziáitól”.

