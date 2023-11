Tovább gördül Elon Musk zsidóügyi botránya, „termonukleáris perrel” fenyeget

Mint arról lapunk is beszámolt, egy random X-felhasználó posztja alatt kommentelt a saját tulajdonában lévő platformon Elon Musk – a téma a zsidóság és annak befolyása volt.

A „The Artist Formerly Known as Eric” nevű szerző által írt szerdai X-posztban az szerepelt: „A zsidó közösségek pont azt a fehérek elleni dialektikus gyűlöletet terjesztették, ami szerintük ellenük is irányul és amit le szeretnének állítani”. Továbbá kifejtette: őt nagyon nem érdeklik („le se szarom”, fogalmaz) azok a nyugati zsidók, akiknek most esik le, hogy a „beáradó kisebbségek hordái” nem igazán szeretik őket. „Az igazat akarod az arcodba, akkor tessék” – zárul a poszt.

A poszthoz maga Elon Musk, a platform tulajdonosa is hozzászólt: „A konkrét igazságot mondtad el” – írta előbb röviden, majd további okfejtésekbe is kezdett.

Szerinte az nem igaz, hogy minden zsidó közösség utálja a fehéreket, de azt állítja, hogy a Rágalmazásellenes Liga (ADF) nevű szervezet „igazságtalanul támadja a nyugati többséget úgy, hogy a Nyugat többsége támogatja a zsidóságot és Izraelt. Ez azért van, mert nem kritizálhatják azokat a kisebbségeket, akik az elsődleges veszélyt jelentik számukra.”