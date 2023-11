Meglepő fejlemény: orosz tárgyalódelegáció érkezik Amerikába

Jövő héten tartják Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés harmincadik csúcstalálkozóját San Franciscóban, amelyen többek között részt vesz Kína, valamint Oroszország delegációja is.

A csúcstalálkozó a jelenlegi feszült világpolitikai helyzetben kiemelten fontos.

Az országok vezetői november 15-17 között tanácskoznak, ezt megelőzően november 11-től magas rangú pénzügyi tisztviselők is tárgyalásokat folytatnak, a találkozóra érkező vezérigazgatók pedig november 14-16 között fognak megbeszéléseket folytatni.

Az APEC 1989-ben alakult meg egy informális párbeszéd fórumként, amely az évek során egyre formálisabbá vált, jelenleg már évente tartanak csúcstalálkozókat. Kezdetben 12 tagja volt, ma már 21 ország alkotja: Ausztrália, Brunei, Kanada, Chile, Kína, Hongkong, Indonézia, Japán, Dél-Korea, Malajzia, Mexikó, Új-Zéland, Pápua Új-Guinea, Peru, Fülöp-szigetek, Oroszország, Szingapúr, Tajvan, Thaiföld, Egyesült Államok és Vietnam.

Gazdasági együttműködés, politikai megosztottság

Egyedülálló az APEC abban, hogy

valójában nem országokat, hanem az országok gazdaságait szervezi egy csoportba,

így lehetséges az is, hogy a találkozókon részt vesz Hongkong és Tajvan is – utóbbit a mostani, valamint az előző csúcson is Morris Chang, a tajvani TSMC félvezetőgyártó alapítója képviselte.

Hongkong képviselete is kérdéses, miután Washington állítólagos emberi jogi jogsértések miatt szankciókat hozott John Lee hongkongi kormányfő ellen. A hongkongi kormány közölte, hogy Lee „időbeosztási problémák” miatt nem vesz részt a találkozón, helyette Paul Chan pénzügyi miniszter utazik San Franciscóba.

Az ukrajnai háború kirobbanása óta Oroszország részvétele is problémássá vált a szervezetben, ennek ellenére

az Egyesült Államok meghívta Oroszországot is a csúcstalálkozóra.

Vlagyimir Putyin ugyan nem fog részt venni azon, de ez így is jelentős fejlemény, hiszen a Moszkva és Washington közötti kommunikáció minimálisra csökkent az utóbbi mintegy két évben.

A legnagyobb várakozás Hszi Csin-ping és Joe Biden amerikai elnök lehetséges találkozóját előzi meg. Ugyan Hszi még nem erősítette meg, hogy részt vesz-e a találkozón; de az utóbbi időben mind kínai mind amerikai tisztségviselők többször beszéltek arról, hogy a közeljövőben megvalósulhat a két elnök találkozója. Ez komoly lépés lenne a két hatalom kapcsolatának normalizálásában.

A tagországokat erősen megosztja az ukrajnai és a közel-keleti konfliktus is, miatt nehéz lesz a csúcstalálkozó végleges nyilatkozatának kidolgozása.

Szakértők szerint éppen ezért az várható, hogy a bizonyos kérdésekben egy állásponton lévő államok külön saját nyilatkozatokat adnak majd ki a vitás kérdésekben.

„Tekintettel az APEC összetételére, amelynek Oroszország és Kína is tagja,

minden eddiginél nehezebb kézzelfogható eredményekkel előállni”

– mondta Matt Goodman kereskedelmi szakértő a Reutersnek.

Washington alternatívát kínálna

Ennek ellenére az Egyesült Államok a „Mindenki számára rugalmas és fenntartható jövő megteremtése” témát választotta a csúcstalálkozó tematikájának. Washington kijelentette, hogy célja egy „összekapcsolt, innovatív és befogadó” régió létrehozása, valamint „egy olyan szabad, tisztességes és nyitott gazdaságpolitikai menetrend előmozdítása, amely az amerikai munkavállalók, vállalkozások és családok számára előnyös”.

Washington számára különösen fontos az APEC, hiszen 10 legfontosabb kereskedelmi partnere közül heten APEC-tagok voltak. Az Egyesült Államok várhatóan hangsúlyozni fogja relatív gazdasági erejét a mostani nehéz világgazdasági körülmények között. Továbbá igyekezni fog mindent megtenni azért, hogy tető alá hozza a 14 országot tömörítő Indo-csendes-óceáni Gazdasági Keretrendszert (IPEF). Az eredeti megállapodást még Donald Trump elnöksége alatt mondta fel az Egyesült Államok 2017-ben.

Szakértők szerint azonban

eddig nem sikerült meggyőzni Ázsiát arról, hogy az IPEF valóban alternatívája lehet a korábbi teljes körű kereskedelmi egyezménynek.

Az Egyesült Államok célja, hogy a Csendes-óceáni térség vezetőinek jövő heti San Franciscó-i találkozóján megmutassa: ázsiai gazdasági kezdeményezése előrelépést mutat; de a tárgyalásokat ismerő személyek szerint a kereskedelemmel kapcsolatos fejezetekben még jelentős hiányosságok vannak.

Joe Biden amerikai elnök az IPEF-et úgy kívánja bemutatni az Ázsiai Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés országvezetői számára, mint amely jelentős eredményeket hoz, mivel az Egyesült Államok alternatívát kínál nekik a Kínához fűződő mélyebb gazdasági kapcsolatokkal szemben.

Az IPEF-ben részt vevő országok: Ausztrália, Brunei, Fidzsi-szigetek, India, Indonézia, Japán, Malajzia, Új-Zéland, Fülöp-szigetek, Szingapúr, Dél-Korea, Thaiföld, Egyesült Államok és Vietnam. India és a Fidzsi-szigetek kivételével mindegyik tagja az APEC-nek is.

***

Nyitókép: Loren Elliott / AFP