ISW: Az orosz parancsnokok „hibás” harctéri térképek alapján hoznak taktikai döntéseket

Orosz bloggerek azt állítják, hogy az orosz parancsnokok a háború során kulcsfontosságú döntéseket hozhatnak olyan harctéri térképek alapján, amelyek „eltérnek a taktikai valóságtól” – írta meg cikkében a Sky News. Az Institute for the Study of War, egy amerikai székhelyű kutatóintézet szerint az egyik blogger ezt az állítást egy másik bloggerre válaszul tette, aki azt firtatta, hogy

az orosz erők miért nem a frontvonalhoz közeli, nyilvánvalóan „nagy ukrán erőkoncentrációkat” veszik célba.

Azt mondták, hogy a frontvonalon lévő orosz csapatok hozzáférnek a „valódi térképhez” – és hogy a parancsnokaik „rutinszerű támadásokat rendelnek el, hogy győzelmet érjenek el”, amelyek a „valódi” térképet a „helytelen” térképpel összehangolják. Egy másik milblogger azt mondta, hogy más esetekben is voltak olyan orosz hadműveletek, amelyek célja

a frontvonal pontatlan térképeinek való megfelelés elérése volt.

Egy másik azt állította, hogy az orosz parancsnokokat „ösztönzik” arra, hogy a vezérkar „helytelen térképein” ábrázolt előnyöket érjenek el, mivel a vezérkar „egyre inkább pozitív jelentéseket követel a frontparancsnokoktól”.

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko