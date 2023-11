Íme Ukrajna tervei a háború utáni időszakra: elárasztanák fegyverekkel a „szabad világot”

Olekszandr Kamyshin, stratégiai iparágakért felelős ukrán miniszter komoly tervekről és ambíciókról számolt be az ország fegyvergyártási ipara kapcsán. Szerinte Ukrajnának akkor is a fegyvergyártásra kell majd összpontosítania, mikor az Oroszországgal folytatott háború véget ér, és főként az export biztosítása révén Ukrajnának „a szabad világ fegyver arzenáljává” kell válnia – írta meg a The Guardian.

A következő évtizedekben a védelmi iparnak kell lennie Ukrajna fő iparágának. A háború után ez kell, hogy legyen a fő exporttermékünk

– szögezte le Kamyshin.

Koránt sem kiaknázott „piac”

A március óta kinevezett miniszter feladata, hogy kapcsolatot tartson fenn a hadsereggel, a védelmi minisztériummal, valamint az Ukrajnában lévő több mint 70 védelmi vállalattal, hogy ezáltal biztosítsa a hadsereg szükségleteit. A tábornokok arra panaszkodtak, hogy még a nyugati fegyverszállítások ellenére is „krónikus hiány” van azokból a fegyverekből és lőszerekből, amelyekre szükségük lenne az oroszok további visszaszorításához.

Egy védelmi forrás szerint 2021-ben, az inváziót megelőző évben egyáltalán nem gyártottak lőszert Ukrajnában, most pedig nagyrészt erre az iparágra igyekeznek építeni az ország jövőjét.

Kamyshin most újra szeretné éleszteni az állami szektort, valamint koordinálni akarja a számtalan kis magánvállalkozást, amelyek az ukrán hadsereg számára fegyvereket gyártanak, a nagy cégektől kezdve a fészerben barkácsoló néhány emberig. Kamyshin szerint már több mint 200 ukrán vállalat gyárt drónokat.

Ahhoz, hogy a nagy fegyvergyártó cégekkel együtt csináljunk valamit, több mint 10 milliárd dollárt kell befektetni

– mondta a miniszter rámutatva Lengyelország közelmúltbeli beruházására, amely keretében közel 500 Himars rakétaindító rendszert vásároltak a Lockheed Martin fegyvergyártótól, és amely révén az óriás gyártó bázist nyit Lengyelországban.

A lap szerint a piacra az is ösztönzőleg hathat, hogy a fegyvereket a háború miatt azonnal tesztelni lehet. „Partnereink jobb minőségű fegyvereket kapnának, miután azokat valódi harci körülmények között tesztelték, nem csak kísérleti körülmények között” – mondta a lapnak Mihajlo Podoljak ukrán politikus.

Nyitókép: Tony Overman/AP