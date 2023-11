Fanyalognak a franciák a megfilmesített Napóleonon, nem is alaptalanul

Érthető, miért nem fogadták kitörő örömmel Ridley Scott új Napóleonról szóló filmjét – írta a Magyar Nemzet. A lap szerint a rendező túlságosan egyoldalúan mutatja a francia császár magánéletét.

Mintha a Napóleont gúnyoló korabeli újságcikkek filmes változata készült volna el”

– írta a Magyar Nemzet. Napóleont a film papucsférjként, csapnivaló szeretőkén és politikusként mutatja be, így nem hiába „fanyalognak a francia kritikusok”. Az is tetézi problémákat a filmmel, hogy alig mutat be valamit Napóleon motivációiból, tehetségéből és karizmájából. „Hárommillió ember haláláért felelős Hitler-prototípusként ábrázolnak egy rég halott fehér férfit, pont úgy, ahogy az napjaink »felvilágosult« Hollywoodjában divatos” – fogalmazott a lap. Ezzel pedig a film alkotói túlestek a ló túloldalára, „a túlkompenzáló tagadás pedig agyonnyomta őket”.