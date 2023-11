Elkészült a világ legnagyobb léghajója, amelyet a Hindenburg óta készítettek

A milliárdosoktól nem áll távol, hogy jelentős repülő eszközök fejlesztését finanszírozzák. Elon Musk például a SpaceX megalapításával sokat tett az űrutazás forradalmasítása érdekében, valamint a Google egyik alapítója, Sergey Brin a repülőbizniszbe, azon belül pedig a léghajógyártásba szállt be sikeresen.

Így készületett el a világ legnagyobb léghajója

A milliárdos által 2015-ben alapított cég, az LTA Research ugyanis engedélyt kapott arra, hogy a levegőben tesztelje 124 méter hosszú léghajóját, a Pathfinder 1-et. A jármű gigantikus mérete már eleve jelzi, hogy komoly befektetésről van szó, hiszen

a Pathfinder1 a legnagyobb léghajóvá vált, ami repülési tesztre kapott engedélyt a híres Hindenburg óta. (Az 1937-ben egy rejtélyes katasztrófa miatt lezuhant LZ 129 Hindenburg léghajó hossza 245 méter volt.)

Az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) engedélye új fejezetet nyit a léghajózás történelmében. A repülési teszt keretében a léghajó 460 méter magasságig emelkedhet majd két kaliforniai bázis, a Santa Clara-i Moffett Field és a Palo Altó-i repülőtér légterében. Ez pedig lehetőséget teremt arra, hogy a léghajó a San Francisco-öböl déli része fölé merészkedjen anélkül, hogy a kereskedelmi légiforgalmat zavarná.

Mi teszi különlegessé a Pathfinder 1-et?

A Pathfinder 1 egyedi kialakítással büszkélkedhet, amely megkülönbözteti a hagyományos léghajóktól. Ez a héliummal töltött léghajó 96 hegesztett titáncsőből és 288 polimercsőből épül fel, így a jármű elég könnyű ahhoz, hogy a robbanékony hidrogén helyett hélium segítségével emelkedjen a magasba.

A tizenkét elektromos motorral, valamint a négy kormánylapáttal felszerelt Pathfinder 1 képes a függőleges fel- és leszállásra és elérheti a 120 km/h-s sebességet is.

A léghajó hibrid meghajtási rendszert is alkalmaz, amely két 150 kilowattos dízelgenerátort és 24 akkumulátort kombinál az elektromos motorok működtetéséhez.

Annak ellenére, hogy a léghajót egypilótás üzemeltetésre tervezték, a tesztrepülések alatt egy másodpilóta is helyet kap a fedélzeten. A német Zeppelin cég által tervezett utastér akár 14 fő befogadására is alkalmas, igaz a teszteket csak a szükséges személyzettel végzik. A tesztelés eredményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, azt azonban kiszivárogtatta az LTA Research, hogy már fejlesztés alatt áll egy még ennél is nagyobb, 180 méter hosszú léghajó, amelynek a Pathfinder 3 nevet adták.