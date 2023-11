Diplomácia Biden-módra: háborús időben találkozni a kínai elnökkel és olyat mondani róla, amit nem biztos, hogy kellene

Freudinak is nevezhető a „diktátor” szó felemlegetése, hiszen Biden ideológiai világában – bár szerdán Hszi elnök úgy fogalmazott, hogy a „bolygó elég nagy ahhoz, hogy az Egyesült Államok és Kína is boldoguljon benne” – igazából harc zajlik a globális dominanciáért a nyugati demokráciák és a keleti autokráciák között.

A fentiek alapján tehát akár úgy is fogalmazhatnánk:

Miután négy órán keresztül szelidítgette a nagy medvét, Biden fél perc alatt felvillantotta: a medvét veszélyesnek látja, amelyet le kell győzni.

Szenilitás vagy taktikai érzék?

A szakértők szerint azonban Biden kijelentése nem egy elszólás, vagy a szenilitás jele, ahogy láttatni szereint, sokkal inkább Biden saját logikájának verbális kifejeződése, talán nem a legbölcsebb módon, de nem is véletlenül. Az amerikai elnök például nem vonta vissza azt a megállapítását sem, hogy az ukrajnai háború botránya után Vlagyimir Putyin sem maradhat sokáig a hatalomban Oroszországban, de felidézhetnénk azt is, hogy megtámadása esetén Amerika katonai eszközökkel is kész megvédeni Tajvant Kína ellenében.

A Politico értelmezése szerint Biden a sajtónak nyilatkozva elsősorban és szinte minden esetben az amerikai választókhoz beszél, nekik üzen, ez a hallgatóság pedig azt akarja látni, hogy Amerika még mindig a világ csendőre, a hegemón nagyhatalom a világon, amely nevén nevezi az ellenséget, és ezzel is jelzi, hogy ő uralja a terepet.

Határozottság vagy mosolydiplomácia?

Sajtóhírek szerint a mosolydiplomácia és a zárt ajtók mögött természetesen a kényes kérdések is terítékre kerültek: a Xinhua kínai hírüügynökség szerint

Hszi elnök azt követelte, hogy Amerika fejezze be Tajvan felfegyverzését,

a szigetország és a kommunista állam jövőbeli egyesítését pedig elkerülhetetlennek nevezte.

Kiszivárgott hírek szerint Biden reakciójában egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok Tajvan-politikája nem változott, és nem is fog. De kiderült az is: a vezetők találkozóján kiemelt téma volt a két háború ügye. Biden állítólag azt kérte Kínától, hogy hasson oda Iránra annak érdekében, hogy a gázai háborút ne eszkalálja regionális konfliktussá.

A tárgyaló vezetők kapcsán érdekesség, hogy kettejük közül Hszi helyzete betonbiztos saját állama élén, Biden viszont jövőre elnökválasztáson lesz kénytelen megmérettetni magát, így ő van teljesítési kényszerben – márpedig egy háromfrontos konfliktusban (ukrajnai, izraeli háború, valamint egy csendes-óceáni térségbeli konfrontáció) Amerika súlyos leterheltségbe kerülne, vagyis az amerikai elnök elemi érdeke éppen az lenne, hogy ez utóbbi helyzetet pacifikálja Kínával, hogy az első kettőre koncentrálhasson. Ehhez képest jött a diktátorozás.

***

--

Nyitókép: Joe Biden és Hszi Csin-ping üdvözlik egymás a kétoldalú találkozójuk előtt Woodside-ban 2023. november 15-én (forrás: Brendan SMIALOWSKI / AFP)