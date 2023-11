Bécs kettős játéka: miközben fegyverekkel támogatja Ukrajnát, nagy mennyiségű orosz gázt vásárol

Miközben a legtöbb uniós tagállam azon fáradozik, hogy megtalálja a megoldást az orosz gázhálózattól való elszakadásra, addig Ausztria az ellenkező irányba haladva, szorosabbra kívánja fűzni a viszonyt az orosz szállító cégekkel. Persze csak fű alatt – írta meg az Euronews.

Az osztrák kormány korábban azt tervezte, hogy 2027-ig megszabadul az orosz energiafüggőségtől.

Nyárra azonban már annyi orosz gázt importáltak, mint a háború előtt.

Most pedig az uniós partnerek kifogásai ellenére is további gázszállítmányokat szeretnének kapni, ezért pedig akár az uniós fősodorral is hajlandóak szembenni. Az ukrán állami energetikai holding, a Naftogaz, bejelentette, hogy nem hosszabbítja meg az Európába irányuló orosz gáztranzitról szóló megállapodást, amely 2024-ben lejár. Ausztria azonban megkerülné a Naftogazt, közvetlenül az oroszoktól importálná az energiahordozót

Az osztrák E-Control igazgatója, Alfons Haber elmagyarázta, hogy bár a fizikai vezeték továbbra is elérhető és a gáz szállítható lenne másik szerződéses partnerrel, még nem tisztázott, hogyan fognak működni ezek a szerződések jövőre.

Az EU folyamatosan bírálja Ausztriát, mivel úgy véli, hogy a felvásárlások révén közvetve támogatja a putyini háborús gépezetet.

A lap értesülése szerint Ausztria a keleti gáz kiesése miatt nyugati forrásokból kívánja pótolni az ellátást, ám ehhez új vezetékeket kellene építeniük Németországon keresztül. A munkálatok még el sem kezdődtek, így valószínűtlen, hogy 2027-ig befejeződnek.

Mivel az osztrák gáz felét Oroszországból szerzik be, az országnak nem lesz könnyű megszabadulni az orosz energiafüggőségtől.

***