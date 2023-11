Az amerikai törvényhozás most a háborúból való kilépés stratégián dolgozik Ukrajna számára. Vagyis olyan megoldásban gondolkodnak, amely lehetővé teszi az Ukrajnának szánt támogatás csökkentését. De itt is van egy kis bökkenő. Ma már Amerikában is tudják, hogy a Zelenszkij-rendszere korrupt, méghozzá nagyon. Ezért szigorú ellenőrzést ígérnek a pénzek felhasználására. Az amerikai gazdaság állapota már nem teszi lehetővé, hogy nyakló nélkül támogassák Ukrajnát. Tehát egy megoldás van: Ukrajnának kell csökkentenie kiadásait.

Lehet, hogy ez a »B« terv.”

***