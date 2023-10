Videón a tartalékosok mozgósítása Izraelben

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Izrael történetének egyik legsötétebb napját élte át szombaton: az országot precedens nélküli támadás érte, amely során több száz embert gyilkoltak meg, közel 2000 ember megsebesült, és a hírek szerint több tucat civilt (köztük gyerekeket is) és katonát tartanak fogva a Gázai övezetben. A zsidó állam lakosai a sokk és a gyász ellenére azonnal megkezdték a háborúra való felkészülést – írja a Times of Israel.

A katonák tömeges behívása is szinte azonnal megkezdődött,

olyan mértékű mozgósítás zajlik országszerte, amilyenre évtizedek óta nem került sor.

Yoav Gallant védelmi miniszter is jóváhagyta a tartalékosok széles körű behívását. A behívandó tartalékosok száma a hadsereg igényeitől függ – derült ki a hivatal közleményéből.

A mozgósításról készült felvételt alább tekinthetik meg:

