Vasárnap sincs megállás: folyamatosan gyűjti össze a migránsokat a szerb rendőrség Szabadka környékén

Továbbra is folyik a szerb rendőrség speciális egységeinek akciója Szabadkán, és a település környékén – számolt be róla a Pannon RTV. A portál a rendőrök nem csak az erdős szakaszokon razziáznak, hanem a forgalmasabb utak mentén is ellenőriznek minden gyanús járművet. A rendőrség több ideiglenes tábort is kialakított a magyar határ mentén húzódó erdős szakaszok közelében. Eközben pedig továbbra is folyamatosan zajlik az illegális migránsok utáni keresés a térségben.

A portál arról is beszámolt, hogy a magyar és a szerb hatóságok megegyeztek, hogy a határ magyar oldalán elfogott migránsokat ezentúl a magyar rendőrök nem fogják a kerítésnél található kapuknál, úgymond áttoloncolni Szerbiába, hanem

felveszik majd a kapcsolatot a szerbiai hatóságokkal, és ezeket a migránscsoportokat a szerb rendőrség fogja majd átvenni.

Erre azért van szükség, hogy az elfogott migránsok ne maradjanak a határ közelében, hanem távolabbi befogadóközpontokba kerüljenek.

A szerb rendőrség akciója azután indult, hogy órákon át tartó lövöldözés hallatszott péntek hajnalban Magyarország déli határának szerb oldalán, Horgos környékén. Ahogy arról portálunk is beszámolt egalább három migráns meghalt, egy pedig megsebesült péntek hajnalban migránsbandák közti lövöldözésben a magyar határ melletti Horgos külterületén. Az utóbbi néhány hónapban több leszámolás is történt a magyar-szerb határ közelében migránscsoportok és embercsempészbandák között.