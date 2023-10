Spin-autokrata: új fogalmat talált Orbánra és Kaczynskira a Der Standard

A Der Standard online felületén Jan-Werner Müller, a Princeton Egyetem politológia professzora közölt véleménycikket a demokrácia nemzetközi szerepéről és lehetőségeiről. A szerző úgy fogalmazott: a lengyel és magyar jobboldali populistáknak elég sokáig sikerült becsapniuk az Európai Uniót ahhoz, hogy újjáépítsék a nemzeti intézményeket és uralmuk megszilárdítása érdekében személyzetet cseréljenek. Bár ezt a kárt nem lehetetlen helyrehozni, napról napra egyre nehezebbé válik.

A szerző szerint a „demokrácia eróziója” kifejezéshez hasonlóan a „visszacsúszás” is azt sugallja, hogy valamiféle tévedésről vagy akár szinte természetes folyamatról van szó. Sok feltörekvő autoriter politikus azonban tervszerűen cselekszik, és a terv gyakran másoktól másolt elemeket tartalmaz. Miután Orbán Viktor bemutatta, hogyan tudja megtéveszteni az EU-t, és az időt húzva megszilárdítani önkényuralmát, mások is könnyen követhették példáját – ahogy a lengyel kormánypárt is tette. A szerző egy relatíve új fogalmat is bevezet Orbán és Kaczynski jellemzésére: a spin-autokratát. A kifejezés valószínűleg Szergej Gurijev orosz politológus spin diktátor fogalmának finomított változata.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

