Rossz hírt kapott Ukrajna, amerikai elemzők szerint áttörést értek el az oroszok

Sikeres taktikai ellentámadásokat hajtottak végre az orosz erők az ukránok által szeptemberben elfoglalt Robotine térségében – írta meg a Study of War. Az elemzői jelentés szerint azonban a helyzet Robotine-tól délre változékony, mivel néhány stratégiailag is fontos erődítés többször is gazdát cserélt. A jelenlegi helyzet miatt azonban az ISW arról ír, hogy ezen a területen már nem ukrán ellentámadásról,

hanem orosz előrenyomulásról lehet beszélni.

A Mandiner vasárnap beszámolt arról, hogy a Times legújabb elemzése szerint Oroszország mindössze nagyjából 510 négyzetkilométerrel több területet birtokol Ukrajnában, mint tavaly. Pénteken Robert C. Castel fogalmazott úgy, hogy „Oroszország nemhogy visszaszorult volna, hanem további 486 négyzetkilométerrel növelte az általa elfoglalt területet”.

