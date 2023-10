Most Izrael mellett állt ki, míg korábban a legradikálisabb palesztinpárti megszólalások fűződnek Gyöngyösi Márton nevéhez

Az áprilisban Davis Pressmannel széderestező Gyöngyösi azonban pár éve még egészen máshogy gondolkodott az izraeli-palesztin konfliktusról, hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Főleg a 2010-es évek elején állt bele a kérdésbe az akkori Jobbik keretei között: 2011-ben a magyar külügyminisztériumot támadta, és azt követelte, hogy Magyarország ismerje el a független Palesztinát az ENSZ-ben. Az idén már az amerikai nagykövet széderestéjén szereplő Gyöngyösi lecionistázta az Orbán-kormány egyik államtitkárát, és azért kritizálta Németh Zsoltot, mert „a becsődölt béketárgyalások folytatásának fontosságát emlegeti”. 2012 novemberében az izraeli nagykövetség előtt tüntetett a jobbikos párttársaival együtt.

Akkor is egy izraeli gázai hadművelet adta az apropót, melynek kapcsán Vona Gábor elnök kijelentette: Izrael a Gázai hadművelettel ismét bebizonyította, hogy egy „rasszista diktatúrát működtet, és létrehozta a történelem legnagyobb koncentrációs táborát: Gázát”.

A szóhasználatában éppen Gyöngyösit idéző Vona mellett maga Gyöngyösi Márton is felszólalt, és be is mentek a vonuló tömegbe. A tömeg többször is a „mocskos zsidók”, „gyilkos Izrael”, „éljen a Hamász”, „Gáza, Gáza”, „Allah” „szabad Palesztina” kiáltásokat skandálta. Érdemes megfigyelni, hogy a Jobbik tüntetése a jelszavakat tekintve szinte teljesen ugyanúgy nézett ki, mint azok a demonstrációk, amelyeket arab bevándorlók tartanak ezekben a napokban a különböző nyugati nagyvárosokban.

Gyöngyösi 2014 júliusában egy palesztinpárti tüntetésen palesztin zászlók erdejében, a Hősök terén, a napjainkban is Európa-szerte aktív General Union of Palestinian Communities in Europe (GUPCE) jelképei közt szónokolt.

A Jobbik mai elnöke Izraelt ismét „terrorállamnak” és „agresszornak” nevezte, „cionista terrorról”, a palesztinok ősi földjéről, „apartheidfalakról” beszélt, Gázát pedig nemes egyszerűséggel „koncentrációs tábornak” nevezte, a zsidókat népirtással vádolva meg.

Gyöngyösi kijelentette: „nincs izraeli–palesztin konfliktus. Palesztin elnyomottak vannak, és egy cionista terrorállam van, amelyik elnyomja a palesztin népet”. Október 23. évfordulójához közeledve külön figyelemreméltó, hogy a Jobbik mai elnöke 1956-hoz és a pesti srácokhoz hasonlította a palesztin „szabadságszerető nép küzdelmét”.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd