Gránátosok, felderítők, mesterlövészek – jelentősen megugrott a „gyengébbik nem” jelenléte az ukrán hadseregben

60 éves korukig köthetnek szerződést

Korábban 18-tól a 40. életévig köthettek szerződést a nők a hadsereggel, de a jelen szabályozás már ezen is változtatott, s most már 18-tól 60 éves korig van erre lehetőségük, ahogy a férfiak estében is.

Az ukrán védelmi minisztérium felidézte, hogy 2019-től a kijevi vezetés a katonai főiskolákat is megnyitotta a fiatal nők előtt.

(MTI)

Nyitókép: X-fotó