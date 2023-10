Forrong a Közel-Kelet a gázai kórházi robbanás után

Az izraeli hadsereg információi szerint a háború kezdete óta nagyjából 450 Izraelre kilőtt palesztin rakéta landolt a Gázai-övezetben.

Jichák Hercog izraeli elnök modern kori vérvádnak nevezte a vádakat,

„Az Iszlám Dzsihád rakétája sok palesztint megölt egy gázai kórházban – egy olyan helyen, ahol életeket kellene menteni” – írta az elnök.

„Szégyellje magát a média, amely lenyeli a Hamász és az Iszlám Dzsihád hazugságait – egy 21. századi vérvádat sugároznak világszerte. Szégyelljék magukat az aljas terroristák Gázában, akik szándékosan ontják az ártatlanok vérét” – írta Hercog.

Joe Biden érkezése

Az esemény felkavarta Joe Biden amerikai elnök izraeli útjának terveit is. Biden Izrael után Jordániába repül, ahol részt vett volna egy négyoldalú csúcstalálkozón Mahmúd Abbásszal, a Palesztin Hatóság elnökével, II. Abdullah jordániai királlyal és Abdel-Fattáh esz-Sziszi egyiptomi elnökkel,

de ezt a kórházi robbanás után lemondták.

A jordániai külügyminiszter szerda reggel kiadott egy nyilatkozatot, amelyben azt írta: fölösleges a találkozó, mert úgyse tudnák megállítani a háborút. Jordánia az izraeli bizonyítékok ellenére mészárlással vádolta az izraeli légierőt.

Az izraeliek vegyes érzésekkel fogadják az amerikai elnök szolidaritási látogatását, aki az izraeli kritikusok szerint jelenlétével akadályozza az IDF-et a szárazföldi hadművelet megindításában – írja a JNS.

Ráadásul John Kirby, a Fehér Ház szóvivője már útban Izrael felé a sajtó munkatársainak kijelentette:

„Biden kemény kérdéseket fog feltenni Izraelnek”.

Tömegtüntetések

Még kedd éjszaka tömegtüntetések és zavargások robbantak ki szerte a muszlim világban. Izrael gyors tagadó reakciója ellenére Libanonban, Tunéziában, és Törökországban is utcára vonultak az emberek, hogy Izrael ellen tüntessenek.

A Hezbollah szerdát „a harag napjának” minősítette a kórházi robbanás miatt.

Bejrútban a tömeg azt skandálta: „halál Amerikára és halál Izraelre”.

A nyugati világban pedig New Yorkban és Torontóban is Izrael-ellenes tüntetéseket tartottak. Washingtonban a Fehér Ház előtt is több száz palesztin tüntető jelent meg. Várhatóan a következő napokban folytatódni fognak ezek a megmozdulások.

Tüntetés New Yorkban kedd este/Anadolu via AFP

Forrósodik a második front

Mindeközben a Hezbollah egyre sűrűbben lő Izraelre északról, amely erősíti az aggodalmakat, hogy felforrósodhat az északi front.

A Hezbollah terrorszervezet szerda kora reggel Libanonból páncéltörő irányított rakétát lőtt ki az izraeli erőkre az észak-izraeli Shtula moszav közelében – számolt be a Times of Israel.

A támadás volt legalább a hetedik rakéta, amelyet az elmúlt 24 órában az északi határon fekvő városokra és katonai állásokra lőttek ki.

Az elmúlt napokban a határ mindkét oldaláról elmenekültek a lakosok. Izraelben az i24NEWS adatai szerint eddig közel félmillió embernek kellett elhagynia az otthonát. Az IDF evakuálta a gázai határ menti települések lakóit, valamint az északi határ melletti 28 települést is.

Izraeli katonák a Be'eri kibuc közelében (Photo by JACK GUEZ / AFP)

Késik a szárazföldi invázió

Kedden az IDF nemzetközi szóvivője olyan megjegyzést tett, amely kétségeket ébresztett az eddig biztosnak vélt gázai invázióval kapcsolatosan – írja a Jerusalem Post.

„Készülünk a háború következő szakaszaira. Még nem mondtuk meg, hogy mik lesznek azok.

Mindenki a szárazföldi offenzíváról beszél. Lehet, hogy valami más lesz”

– mondta Richard Hecht alezredes az újságírókkal tartott rendszeres tájékoztatóján.

Az izraeli hadsereg csapatai már napok óta várakoznak a gázai határon a bevonulási parancsra, azonban a hírek szerint Joe Biden látogatása miatt tovább halasztják a hadműveletet.

Ahogy a Mandiner is megírta: a Walla portálnak nyilatkozó, meg nem nevezett izraeli katonai források bírálták a halasztást, azzal érveltek, hogy minden újabb óra a hadsereg ellen játszik, mert lehetővé teszi a Hamasz felkészülését az összecsapásokra.