A világűr hatása az emberi izmokra, csontokra

Az emberi csontok és izmok kapcsán a lap elemzésében például rámutatott:

a végtagjainkat érő folyamatos gravitáció nélkül az izom- és csonttömeg gyorsan csökkenni kezd a világűrben”.

Ebben leginkább azok az izmaink érintettek, amelyek segítenek a testtartásunkat (pl.: hátizunk, nyakunk, vádlink izmai, stb. – a szerk.), ugyanis mint a lap elemzésre rámutat: ezeknek a mikrogravitációban már közel sem kell olyan keményen dolgozniuk, ennélfogva sorvadni kezdenek. És ezt olyan tempóban teszik, hogy az érintett izomtömegek két hét elteltével akár már 20 százalékkal, három-hat hónapos küldetések esetén pedig akár 30 százalékkal is csökkenhetnek.

Ráadásul mint a lap rámutat, hasonló helyzetbe kerülhetnek az űrhajósok csontjai is. Hiszen, mint írják: „mivel az űrhajósok csontvázukat nem teszik ki olyan nagy mechanikai igénybevételnek, mint amikor a Földön tartózkodnak, csontjaik is demineralizálódnak és veszítenek erejükből”.

Az űrhajósok csonttömegük 1-2 százalékát veszíthetik el minden a világűrben eltöltött hónapban,

hat hónapos űrben tartózkodás során pedig akár 10 százalékát is elveszíthetik – mutat rá a lap. Összehasonlításképpen a BBC cikke megjegyezte: a Földön az idősebb férfiak és nők évente 0,5-1 százalékot veszítenek csonttömegükből. A világűrben elveszített csonttömeg tehát nagyban növelheti a csonttörések kockázatát, és meghosszabbíthatja a törött testrészek gyógyulásának idejét is. Ráadásul a földre visszatérve akár négy évbe is telhet, amíg az űrhajósok csonttömege visszatér a normális szintre – teszik hozzá.