2. Tényleg hozzászoktam ahhoz, hogy a vendégeink körülnéznek Kisorosziban, kikísérem őket a Szigetcsúcsra, ami nagyjából szemben van Visegráddal, és ilyenkor a nagy többség elájul, hogy én a világ legszebb helyén lakom, és ők is itt akarnak élni. Nem viccelek, az első benyomás alapján vettek parasztházakat, mert abból indultak ki, hogy nem lehet rossz hely az, ahol Mészöly Miklós, Polcz Alaine, Nádas Péter, Szabó Lőrinc élt és alkotott. Ahol olyan festők alkottak, mint a Kossuth-díjas Sváby Lajos, a mindenféle-díjas Dienes Gábor, ahol a Dreher Sörház előtt Jordán Tamás, karjában a gyerekkel nézte a hazavonuló tehéncsordát. Na, szóval a mi falunk az, ahol az egy négyzetméterre eső ilyen-olyan-díjasok messze az országos átlag fölött vannak.

Igen ám, de mi lesz azokkal, ahol a papa meg a mama a világ legszebb helyére költöztetik a családot, aztán kiderül, hogy a faluban csak alsó tagozat van. Na és akkor mi lesz a felső tagozattal? Tahiban vagy éppen Dunabogdányban van német tagozat is, egyébként oda jártak az unokáim is. Aztán be lehet iratkozni Szentendrén a Refibe (Református Gimnázium, nyilván) vagy a Móriczba, az állami suliba. Na, de odáig el is kell jutni! Most például Kisorosziban, ahol körbevett minket a Duna, tényleg nem tudom, hogy a lelkes betelepülők hogy utaztatják a gyerekeket az iskolába. Holnapra egy önkormányzati képviselő azt ígérte, hogy megmondja, hogy hány gyerek jár bölcsődébe Kisorosziban, a falunkban.