Nem finomkodik a Times: Orbánék egyre népszerűbbek, Brüsszelnek szembe kell néznie a valósággal

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Az 1990-ben aláírt schengeni szerződés az Európai Unió egyik alapkövévé vált: garantálja, hogy az emberek és az áruk szabadon mozoghatnak a 29 aláíró államban, beleértve a nem uniós tag Norvégiát, Izlandot, Liechtensteint és Svájcot is, határellenőrzés nélkül. Ez a sokat hangoztatott szabadság hamarosan véget érhet – írja a Times.

Már most is egyre több ország vezet be ideiglenes rendőri ellenőrzést a határain, nemzetbiztonsági aggályokra hivatkozva, ahogy azt a szerződés lehetővé teszi – mutat rá a portál, hozzátéve, hogy Németország a legutóbbi tagállam, amely ezt megtette, és ezzel „megdöbbenést keltett” a szomszédos államokban.