Csillagászati összeget költenek Németországban a migránsokra

Németország minden egyes nap egy vagyont költ arra, hogy megbirkózzon hatalmas és növekvő bevándorló népességével, és egyes városokban, például Hamburgban, ezek a költségek elviselhetetlenné válnak – írta a Remix News.

A város költségvetési bizottsága most 212,8 millió euróval kívánja megemelni a migránsok befogadására szánt forrásokat, miután az év elején már megemelte azt 118,7 millió euróval. A mostani emeléssel a migránsok elhelyezésére és ellátására szánt pénzösszeg

2023-ban összesen 1 milliárd euró lesz.

Ez azonban aligha fedezi a migránsok összes költségét, hiszen az 1 milliárd eurós összegbe nem számít bele az iskoláztatás, a bölcsődék és az egészségügyi ellátás. Az állam azt állítja, hogy az iskoláztatásra fordított összeget meg sem lehet becsülni.

Az Alternatíva Németországért (AfD) által megszerzett adatok szerint a város 2016 óta félmilliárd eurót költött a migránsok egészségügyi ellátására. Ez az összeg 2023-ban valószínűleg tovább duzzad, mivel Hamburgban azóta nagymértékben megnőtt a migránsok száma.

A hamburgi politikusok most

arra szólítják fel a bevándorláspárti szövetségi kormányt, hogy küldjön több pénzt.

A migránsok elhelyezésének és ellátásának szövetségi számlája azonban idén várhatóan meghaladja a 36 milliárd eurót, ami a szövetségi költségvetést is megterheli.

Andres Dressel, a szociáldemokraták (SPD) képviselője kijelentette: „Csak rendkívüli erőfeszítések árán tudtuk ismét biztosítani a szükséges erősítést. Nem kellett máshol megszorításokat eszközölnünk, hanem saját és szövetségi forrásokból tudtuk biztosítani a 2023-as finanszírozást.

A következő években ez nem fog működni további szövetségi finanszírozás nélkül

– jelentette ki. Hozzátette „a szövetségi kormánynak több pénzt kell biztosítania az államoknak az integrációra, nem pedig kevesebbet, ahogyan azt tervezik. A kormánynak meg kell értenie, hogy minden más méreg lenne a társadalmi kohézióra nézve. A szegényebb államoknak és önkormányzatoknak máshol kellene megszorításokat eszközölniük, hogy a menekültek befogadását ki tudják fizetni – ezt a szövetségi kormány nem akarhatja!”

Éppen a múlt héten mondta Melanie Schlotzhauer szociális ügyekért felelős szenátor, aki szintén az SPD tagja:

„Nem látszik enyhülés,

és a kapacitásaink 97 százalékban ki vannak töltve. A jó integráció határán vagyunk Hamburgban. A felvételi számok túl magasak, le kell csökkenteni őket”.

Hamburg, sok német városhoz és településhez hasonlóan, kénytelen volt szükségszállásokat nyitni, hogy megbirkózzon az újonnan érkezők szűnni nem akaró áradatával. A Bild című német lap szerint a város most egy vásárcsarnokot használ az elhelyezésükre, amely január végéig tart nyitva. Augusztusban további 1400, szeptemberben pedig újabb 1700 menekültet fogadott be a város. A városnak azonban most újabb szükségszállót kell nyitnia, bár egyelőre nem világos, hogy hol lesz az.