Az ENSZ-főbiztos figyelmeztette Izraelt: a polgári lakosságot veszélyeztető ostrom tilos!

Joáv Galant izraeli védelmi miniszter hétfőn jelentette be a Gázai övezet „totális blokádját”, leszögezve, hogy Izrael mostantól sem villanyáramot, sem élelmiszert, sem üzemanyagot nem enged be az övezetbe. Jiszráel Kac infrastrukturális miniszter a vízellátás leállítását jelentette be.