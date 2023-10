Állítólag az IDF észlelte a Hamasz készülődését a támadás előtt

A héber média arról számolt be, hogy Herzi Halevi, az IDF vezérkari főnöke és más magas rangú tisztek állítólag telefonos megbeszéléseket folytattak a Hamász szombati pusztító beszivárgása előtti éjszakán, miután jelzések érkeztek arról, hogy valami szokatlan történt – olvasható a The Times of Israel hasábjain.

A következtetés úgy tudják az volt, hogy valószínűleg gyakorlat zajlik, és majd reggel további megbeszéléseket tartanak. A jelentések szerint a hadsereg nem tekintette az ügyet különösen sürgetőnek, és úgy döntött, hogy nem emeli a riadót, és nem küld több erőt a gázai határvidékre.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök hivatala a jelentésekre reagálva azt közölte, hogy a miniszterelnök „csak reggel 6 óra 29 perckor kapott tájékoztatást a harcok kitöréséről, és nem korábban”.

