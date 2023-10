Állami kitüntetéseket kapott három Svájcban élő magyar

„Az 1956-os forradalom évfordulója az emlékezés és az ünneplés napja minden magyar számára, éljen bárhol is a világban. A külhoni magyarok mindig érezhetik és tudhatják: nincsenek egyedül, ők is részesei a magyar nemzetnek” – többek között erre emlékeztetett Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának miniszterhelyettese Bernben, a nemzeti ünnep alkalmából tartott rendezvényen. Az államtitkár a svájci látogatása során kétoldalú tárgyalást folytatott hétfőn Alexandre Fasellel, a Svájci Konföderáció Külügyi Hivatalának államtitkárával, továbbá találkozott a helyi magyarság képviselőivel is – tájékoztatta az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma az MTI-t.

Zsigmond Barna Pál miniszterhelyettes hazánk berni nagykövetségének 1956-os megemlékezésére érkezett Svájcba. Az ünnepi programok keretében találkozott a helyi magyar közösségek vezetőivel, illetve a Neumann János Tudós Társaság tagjaival is.

A nemzeti ünnep alkalmából Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést kapott Dr. Ónodi Tamás, a Neumann János Tudós Társaság alapító tagja, Arany Érdemkeresztet Áchim Erzsébet orgonaművész, a magyar közösség kiemelkedően aktív szereplője, és szintén Arany Érdemkeresztet Hirschi Ágnes, aki Carl Lutz nevelt lányaként mindent megtesz az egykor több tízezer zsidót megmentő svájci diplomata emlékének méltó megőrzéséért.

A magyar államiság a nemzeti szuverenitáson alapul

Zsigmond Barna Pál az ünnepi beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy

1956-57-ben – lakosságarányosan – Svájc fogadta be a legtöbb menekülő honfitársunkat,

és a rákövetkező időszakban is sok olyan magyar lelhetett itt új otthonra, aki a magyarországi vagy a környező országokban fennálló kommunista rezsimek elől menekült. Mint mondta, ezért köszönet illeti a svájciakat. A miniszterhelyettes arra is emlékeztetett, hogy 1956. október 23-ának évfordulója az emlékezés és az ünneplés napja minden magyar számára, éljen bárhol a világban. Zsigmond Barna Pál arról is beszélt, hogy a forradalom napjai rámutattak a birodalmi gondolkodás alapvető hibáira, és arra is, hogy annak logikája a nemzeti szuverenitás legnagyobb ellensége.

Hozzátette: a magyar államiság a nemzeti szuverenitáson alapul, ahogyan eredetileg az Európai Unió is.

Őszintén hisszük, hogy Európa jövőjét a tradicionális értékek jelentik”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy napjainkban sajnos annak lehetünk a tanúi, hogy mesterségesen kidolgozott ideológiákat próbálnak ráerőltetni a tagállamokra Brüsszelből. „Olyannak szeretnénk megőrizni Európát, amilyennek megörököltük. Mi nem az illegális migráció ösztönzésében, hanem a családok támogatásában hiszünk, és nem a föderalizmusban, hanem a szuverén nemzetállamokban látjuk a kontinens jövőjét” – fejtette ki a miniszterhelyettes.

A svájci látogatás lehetőséget biztosított arra is, hogy Zsigmond Barna Pál kétoldalú találkozó keretében ismertesse hazánk álláspontját az Európai Unióban jelenleg aktuális ügyekben Alexandre Fasellel, a Svájci Konföderáció Külügyi Hivatalának államtitkárával.

(MTI)

Nyitókép: Zsigmond Barna Pál Facebook-oldala