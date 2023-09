Vukics: a lengyelek Ukrajna helyett mostantól önmaguk megerősítésére koncentrálnak

Egyes felvetések szerint akár az évtized végéig is tarthat az ukrajnai háború, ha pedig ez így van, lassan azoknak is a menekülésen kell gondolkodniuk, akik 11-12 éves gyerekeket nevelnek – elemezte a friss fejleményeket az Ultrahang műsorában Vukics Ferenc, aki úgy összegzett: „Ukrajnában hiánycikk az ember”. A szakértő szerint lassan tényleg érdemes lenne tisztázni, miért is zajlik ez a háború.

Vukics újra hangsúlyozta: a háború a NATO-tagságért zajlik, amit azonban Ukrajna a háború lezárásáig nem kaphat meg. Azaz „meg kell nyerni egy háborút Oroszország ellen” ahhoz, hogy tagok lehessenek, „ami egy meglehetősen furcsa felvételi eljárás”. Oroszország számára azonban egyetlen szempont lényeges, mindennek éppen az ellenkezője, mégpedig az, hogy Ukrajna nem lehet tagja a nyugati szövetségi rendszernek. A szakértő emlékeztetett arra is, hogy

a vilniusi NATO-csúcson Kijev nem kapott határozott és konkrét ígéretet a csatlakozásra, azt továbbra is „csak lebegtették”.

Európa háborús részvételével kapcsolatban Vukics Ferenc kritikus hangon arról beszélt, „a sisakoktól eljutottunk a légvédelmi fegyverekig”, de rámutatott arra is, a nemzetközi jog szerint katonák kiképzése is háborús részvételnek számít, azaz de jure több nyugati állam résztvevője az ukrajnai háborúnak.

Vukics Ferenc felhívta a figyelmet Duda lengyel elnök közelmúltban tett nyilatkozatára is, aki Ukrajnát a vízben fuldokló emberhez hasonlította, aki hajlamos magával a víz alá rántani a segítségére sietőket is. A lengyel vezetés értetlenül áll az előtt, hogy Kijev nem értette meg a gabonakérdés lengyel belpolitikai jelentőségét. Lengyelország mostantól elsősorban önmaga védelmére, saját hadereje megerősítésére koncentrál, folyamatosan emeli a GDP-arányos ráfordítást és Európa legnagyobb szárazföldi hadseregének kiépítését tervezi – összegzett a szakértő.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg:

Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Tytus Zmijewski