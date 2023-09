Tageszeitung: Az Ukrajnával való szolidaritás nagyobb európai integrációhoz vezethet

Daniel Cohn-Bendit és Claus Leggewie a Tageszeitungon megjelent esszéjükben rámutattak, hogy az Ukrajnával való szolidaritás nagyobb európai integrációhoz vezethet. A kihívások elsősorban geopolitikaiak.

A szerzők felhívták a figyelmet arra, hogy

a Magyarországon és Lengyelországban megtelepedett illiberális kormányok, elmélyülés helyett nacionalista-identitárius, homofób és lényegében antiszemita megosztottságot folytatnak”.

Orbán Viktor 2017-ben az EU-csatlakozásra visszatekintve kijelentette: „Akkor azt hittük, Európa a jövőnk, ma már tudjuk, hogy mi vagyunk Európa jövője”. Ez a „sötét jóslat” beteljesülhet, ha Olaszország és Dánia után a konzervatívok Franciaországban, Spanyolországban, Németországban és Ausztriában is engednek, és koalíciót kötnek „az ultrajobboldallal”. A szerzők szerint Putyin Ukrajna elleni támadása példátlan egységet hozott. A posztfasiszta miniszterelnök, Giorgia Meloni is beleegyezett az Ukrajnának történő fegyverszállításba. Az olyanoknak pedig, mint Orbán Viktor, akik hajlandóak lennének együttműködni Putyinnal, vissza kell fogniuk magukat, még a szerb tagjelölt ország is mérsékli ruszofíliáját – írják Cohn-Benditék.

