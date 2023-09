New York Times: Az ukránok egy helyben toporgása meggyengíti a Nyugat támogatását

Hiába tartanak továbbra is a véres harcok, év eleje óta kevesebb mint 500 négyzetkilométernyi terület cserélt gazdát. Az elhúzódó patthelyzet nemcsak a harcoló felek helyzetét nehezíti meg, de ennek következtében csökkenhet az Ukrajnának nyújtott nyugati támogatás is – írja a New York Times.

Mindkét fél nagyra törő célokkal vetette bele magát az új évbe: Oroszország a keleti Donbász régiót akarta elfoglalni, míg Ukrajna az orosz erők megosztását tűzte ki célul egy déli támadással.

Végül egyik offenzíva sem sikerült a tervek szerint.

A frontvonal a hónapokig tartó kimerítő harcok és súlyos veszteségek után nagyrészt változatlan maradt.

Augusztusban pedig az addigiaknál is kevesebb területfoglalást hajtottak végre. Míg Ukrajna délen, Oroszország északkeleten haladt valamennyit előre.

Minden egyes négyzetkilométer megszerzéséért hatalmas küzdelem folyt a frontvonalon, de az ukránok tavalyi gyors harkivi áttöréséhez nem történt hasonló.

Mindent összevetve, Oroszország jelenleg 200 négyzetkilométerrel több ukrajnai területet tart ellenőrzése alatt, mint az év elején.