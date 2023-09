Mentegeti a hazánkat lejártó kampányt a svéd média

Miután a magyar sajtónak is szemet szúrt az a videó, amely cseppet sem jó színben tüntetni fel hazánkat a svéd sajtó is magyarázkodásba kezdett – írta a Magyar Nemzet. Ahogy a Mandiner is beszámolt róla már a svéd iskoláskorú gyerekeket is Orbánt ekéző videókkal hergelik Magyarország ellen. A videóban Gulyás Márton feltűnik, aki a következőket mondja:

„Magyarországon a demokrácia 2010 óta lassan megszűnt.”

A magyar–svéd viszonnyal foglalkozik a Flamman svéd baloldali hetilap cikke is. Ebben azt írják, hogy ez egy régi filmrészlet, amelyben svédek kritizálják Magyarországot, egy magyar fideszes politikus pedig ezt az ország elleni „megrázó” támadásként emlegeti. A svéd lap idézte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatójának posztját.

„Az ehhez hasonló akciók mindenképpen nagyobb kihívást jelentenek a tárgyalásokon”

A svéd médium kiemeli, hogy a klipre már kedden felfigyelt – ahogyan fogalmaznak – a kormánypárti Fideszhez szorosan kötődő Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány tulajdonában lévő Mandiner című újság. „A klip haragot váltott ki Magyarországon, és az este folyamán a magyar közszolgálati csatorna egyik műsorában is szóba került” – írja a svéd lap. Azt is kiemeli a cikk, hogy a hírportál olvasóinak tájékoztatást adnak arról is, hogy Magyarországot az elmúlt évtizedben a Fidesz és a KDNP kormányozza.