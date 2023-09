Kézikönyvet készítenek a britek az ukrán alkotmányos demokrácia fejlesztésére

A Birminghami Egyetem sajtóközleményt adott ki szeptember 1-jén, melyben arról írtak, hogy az egyetem és a lvivi Ivan Franko Nemzeti Egyetem (IFNUL) az ukrán alkotmánybírósággal együttműködve meghatározta az első ezer fogalmat egy egyedülálló kézikönyvben, amely a tudósok, az emberi jogok védelmezői és a jogi szakértők számára az ország alkotmányos demokrácia továbbfejlesztését szolgálja.

Az Egyesült Királyság kutatási és innovációs (UKRI) támogatásával megvalósuló Twinning for Identity, Sovereignty and Resilience (Testvérvárosi együttműködés az identitásért, a szuverenitásért és az ellenálló képességért) projektben egy

„Jogi kifejezések angol-ukrán szótára” készül,

amely segít az ukrán jogban a posztszovjet jogi nyelv történelmi használata miatt felmerülő problémák kezelésében – idézte a közleményt a Kyiv Post.

A Birminghami Egyetem nemzetközi rektorhelyettese, Robin Mason professzor és Webley professzor az IFNUL partnereivel együtt ünnepelte Ukrajna függetlenségének napját, és e kiemelt kezdeményezés első mérföldkövét.

Mason továbbá jelentős lépésnek nevezte a kézikönyvet, amely megkönnyíti az ukrán jogi dokumentumokkal foglalkozók munkáját.

A szótár segít tisztázni a jogállamiság alkalmazását az ukrán joggyakorlatban

„A jogi kifejezések pontos és precíz meghatározásának biztosítása

tovább fogja erősíteni a jogállamiságot Ukrajnában,

támogatni fogja Ukrajna alkotmányos demokráciává fejlődését és az euroatlanti integrációt”– hangsúlyozták a jogi szótár szerkesztői.

Hozzátették, a szótár mindezek mellett segít tisztázni a jogállamiság alkalmazását az ukrán joggyakorlatban – amely Kijevnek az Európai Uniós integrációja miatt fontos.

A Kyiv Post arról is írt, hogy a Birminghami Egyetem segít az IFNUL-nak egy mesterképzési program kidolgozásában is, sőt hosszabb távon egy kölcsönös csereprogram kialakítása is a napirenden van, amellyel az egyetem hallgatói a másik intézményben is eltölthetnek szemesztereket.

A két egyetem között a nyáron egy nyári egyetemet is szerveztek, ahol a brit egyetem hallgatói az ukrán kultúráról, nyelvről, történelemről és geopolitikai helyzetéről tanulhattak.

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/EPA/Focke Strangmann