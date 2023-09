Étterem, medence és kocsma – így néz ki a katonaság által visszafoglalt venezuelai börtön

Ahogy arról beszámoltunk, néhány napja a venezuelai kormánynak 11 ezer katonát kellett bevetnie ahhoz, hogy vissza tudja foglalni a rabok által elfoglalt börtönt Tocorocon.



A kormány most meghívta a sajtót, hogy bemutathassák, hogy nézett ki a börtön, amely kosárlabdapályával, éttermekkel, kocsmával és medencével is rendelkezett.

Fotó: YURI CORTEZ/AFP

A Tren de Aragua nevű banda által éveken át ellenőrzött börtön visszafoglalását fontos győzelemként könyvelte el a venezuelai kormány, mondván hogy ezzel gyakorlatilag

„felszámolták a bűnözés és az összeesküvések központját”

A szombati médiabejárás során Remigio Ceballos belügyminiszter is kiemelte, hogy a művelet „teljes sikerrel zárult”. A miniszter továbbá azt is bejelentette, hogy a Tren de Aragua banda 80 magas rangú tagját is őrizetbe vették a börtön visszafoglalásakor.

Fotó: YURI CORTEZ/AFP

Ceballos cáfolta azokat a médiaértesüléseket, miszerint a kormány a művelet előtt tárgyalt volna a bandavezérekkel.

„Teljesen felszámoltuk az úgynevezett 'Tren de Aragua' vezető csoportját. Eltűntek”

– tette hozzá a belügyminiszter.

A börtön visszafoglalása egyfajta presztízskérdés lehetett a kormánynak, mert ugyan nem ez volt az egyetlen börtön Venezuelában, amelyet bandák működtetnek, a Tocor mégis egyfajta szimbolumává vált az évek során a kormány és a katonaság gyengeségének. Így nem csoda, hogy ilyen mértékű katonai erőt mozgósítottak.

Fotó: YURI CORTEZ/AFP



