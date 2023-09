„Vannak a világban olyan események, amelyekről soha nem fogjuk megtudni az igazságot. Jevgenyij Prigozsin halála ilyen. Bármi legyen is a hivatalos verzió, mindig lesznek olyanok, akik nem hiszik el. Máig sokan teszik fel máig sejtelmesen a kérdést, hogy ki ölte meg John F. Kennedyt, Olof Palmét vagy – hogy Oroszországnál maradjunk – Borisz Nyemcovot? Annak kapcsán is rengetegen ingatják kétkedőn a fejüket, hogy az amerikaiak likvidálták Oszama bin Ladent. Az ilyen esetekben leginkább a Cui bono? Cui prodest? kérdésre adott válaszok oszlathatják a homályt. A »Kinek állhatott ez érdekében?« kérdés vezette logikai elv egyben arra is céloz, hogy lehetnek rejtett, kapásból nem nyilvánvaló motívumok egy történés mögött, és könnyen lehet, hogy nem az az igazi felelős a történtekért, aki elsőre annak látszik. Nem tehetünk tehát ez esetben sem mást, mint követjük a Kr.e. II. században élt híres jogász politikusnak, Lucius Cassius Longinus Ravillának tulajdonított, a bűncselekmények mérlegeléséhez ajánlott elvet, miszerint a bűn elkövetője valószínűleg azok között található, akik valamiképpen profitáltak belőle.

Mielőtt azonban ezen a logikai úton elindulnánk, fogadjuk el, hogy Jevgenyij Prigozsin halott. A Wagner csoport két befolyásos vezetőjével, a zsoldossereg másik alapítójával és névadójával, katonai vezetőjével Dmitrij Utkinnal, valamint a szervezet logisztikáért felelős kulcsemberével, Valerij Csekalovval egyetemben ott volt azon a Moszkvából Szentpétervárra tartó Embraer Legacy 600-as típusú magán gépen, amely pontosan két hónappal a sikertelen puccskísérlet után augusztus 23-án az esti órákban a felszállás után nem sokkal lezuhant”.

Nyitókép: AFP/Telegram