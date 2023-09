Brit újságíró: „Fico Orbánra emlékeztet, a populista tekintélyelvűséget képviseli”

Az SME szlovák lap interjút készített John Kampfner újságíróval, aki a Daily Telegraph, a BBC és a Financial Times munkatársa is volt. A brit Guardianben „Szlovákia hamarosan Oroszország legújabb szövetségese lehet” címmel írt egy véleménycikket. Szerinte ez akkor következhet be, ha a következő kormány élére Robert Fico áll.

Arra a kérdésre, hogy hogyan definiálná külföldi újságíró nézőpontjából Robert Ficót, azt felelte, hogy „alapvetően nagyon hasonlít Orbán Viktorra. Ő olyasvalaki, aki már megtett egy bizonyos politikai utat, és most már nagyon világosan képviseli az Európában általánossá váló populista tekintélyelvűséget”.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a Mandiner.hu számára.

