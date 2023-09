Alagutat ástak a bíróság alá, nem lett jó vége

Bűnszervezet megalakítása, minősített rablás és bizonyítékok eltávolítása miatt emeltek vádat a podgoricai felsőbírósághoz vezető alagút megásói ellen – jelentette be a montenegrói belügyminiszter pénteken.

A montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) beszámolója szerint Filip Adzic közölte: a hat ember ellen távollétében emeltek vádat. Hozzátette: a felsőbíróság épületéhez az utca túloldaláról vezető alagút megásását egyértelműen hónapokig tervezhették, és több százezer euróba kerülhetett.

Az alagút a bíróság raktárába vezetett, ahol nagy mennyiségű kábítószert, fegyvert és bizonyítékot tároltak.

A bíróság elnökének tájékoztatása szerint több fegyver is eltűnt, amelyek összesen öt ügyhöz köthetők. A belügyminiszter arról is beszámolt, hogy az alagutat négy szerb és két, eddig nem azonosított állampolgárságú férfi ásta, ők azonban már elhagytak az országot, de voltak montenegrói segítőik is.

A vádlottak egyike egy montenegrói nő, aki a felsőbírósággal szembeni lakást bérelte, ahonnan az ásás indult.

A gyanú szerint a nő a felsőbíróság egy munkatársával és több bűnözővel is kapcsolatban állt. Filip Adzic leszögezte, még mindig nem nyert bizonyosságot, hogy pontosan mit is terveztek az elkövetők az alagúttal.

(MTI)

Nyitókép: GOVERNMENT OF MONTENEGRO / HANDOUT / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP