Szlovén áradások: sok helyen nem lehet a háló- vagy fekvőkocsit használni

A másik vonatszerelvény Budapest és Hódos-Maribor-Celje között jár a helyzettől függően „A háló- vagy fekvőkocsiba jegyet váltott utasoknak arra kell számítaniuk, hogy nem tudják a megváltott szolgáltatásnak megfelelően végigutazni az éjszakát – hívták fel a figyelmet. Kerékpárszállítás a pótlóbuszok miatt nem lehetséges – olvasható a közleményben.

Korábban többen is arról számolnak be Facebookon, hogy a vasárnap este Rijekából Budapestre induló nemzetközi éjszakai vonaton zárt hálókocsik fogadták az utasokat, akik magyar kalauzt is hiába kerestek. Végül a horvát jegyellenőr nyitotta ki az utasok kérésére a hálófülkéket, ám azok ugyanabban az állapotban voltak, amelyben az előző utasok hagyták őket, azaz szemét és használt ágynemű fogadták őket, sőt, egyes fülkék be is áztak, mert nyitva felejtették az ablakot – írta a 24.hu.

***

Nyitókép: MÁV Facebook-oldala