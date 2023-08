„Putyin az a típusú vezető, akinek még az árulás gondolata is bűn. Ezt rég tudjuk, 99 óta követtem Putyin karrierjét és igyekszem megérteni a személyiségét – ez mindig előjött. Hűség – árulás – a két véglet – személyét illetően is és a »haza« általa elképzelt fogalmát illetően is. Én végig azt gondoltam, hogy a Prigozsin puccs nem színjáték, már Putyin reakciójából ítélve is, és hogy ezt a Wagner vezetője nem éli túl – bár az, hogy ilyen gyorsan megtörtént, meglepő. Putyin nem csak bosszúálló, de általában türelmes is.”

Nyitókép: Mátrai Dávid/Mandiner