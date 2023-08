Ceglédi Prigozsinról: Ép elmével, ép lélekkel senki nem drukkolt ennek a fertelmes szörnyetegnek

Ceglédi Zoltán a Facebookon értekezett Prigozsin feltételezett halálával kapcsolatban. Mint fogalmazott, „Prigozsin egyre valószínűbb halála kapcsán azért azt csak ki kell mondani, hogy bár úgy általában nem ünneplünk emberhalált, pláne, hogy itt most nem egymaga zuhant ki a hetedikről függönyvasalás közben, hanem egy kisebb repülőgépnyi emberrel kellett meghalnia, akik közül nyilván nem volt mind háborús bűnös, de…

de Prigozsin az volt, és jobb hely a világ nélküle.”

Leszögezte, hogy egészen biztos abban, hogy az ukrán nép jogos elégtételt érez, s kicsit talán meg is könnyebbült. „Ennek a gazembernek a zsoldoscsapata hajtotta végre a legborzalmasabb támadásokat Ukrajna ellen. Az egyik legnagyobb háborús uszító is volt, folyamatosan új, még pusztítóbb fegyvereket követelt a frontra, és személyében is akadálya volt bármilyen tűzszünetnek, pláne békének.

Nem véletlen, hogy ép elmével, ép lélekkel senki nem drukkolt ennek a fertelmes szörnyetegnek. Az orosz diktatúra egyik leggusztustalanabb »terméke« volt.”

„Hátha Prigozsin halálával ahhoz is kicsit közelebb kerültünk, hogy végre elhallgassanak a fegyverek. Mindenki ezt szeretné már.”

