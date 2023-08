A „győzelem napját” ünneplik Afganisztánban

Hatalomra jutásuk második évfordulóját ünneplik a tálibok kedden Afganisztánban. Helyszíni beszámolók szerint a Kabul körüli katonai ellenőrzőpontokon felvonták a radikálisok zászlaját, a tálib mozgalom bölcsőjének számító Kandahárban, illetve a fővárosban és az északnyugati Herátban pedig kisebb katonai parádékat tartanak.

A „győzelem napja”

Kabulban emellett az oktatási minisztérium is ünnepséget szervez a tálib kormányzat által „győzelem napjának” nevezett esemény alkalmából. Több, a sajtónak nyilatkozó afgán fejezte ki elkeseredését az országot sújtó humanitárius válság miatt, azonban kiemelték: a radikálisok hatalomátvételét követően

az ország biztonsági helyzete javult.

Az ENSZ szakértőinek egy csoportja mindazonáltal hétfőn is figyelmeztetett: a tálibok nagyon sok, a hatalomra jutást követően tett ígéretüket nem tartották be, egyebek között a nőkre vonatkozókat sem. Hatalomra jutásuk után a tálibok hangsúlyozták, hogy nem térnek vissza 1996 és 2001 közötti uralmuk szigorú törvénykezéséhez, de azóta számos korlátozást vezettek be: egyebek között szakállnövesztésre kötelezték a kormányzati alkalmazottakat, és ismét kötelezővé tették a nők számára az egész testet elfedő köntös viselését. Korlátozták a lányok iskolába járását is: az oktatást csak a hatodik osztályig engedik meg.

A hatalomátvétel után a nemzetközi közösség felfüggesztette Afganisztán támogatását, és befagyasztotta az ország külföldi – főleg amerikai – bankokban lévő vagyonát, mintegy 9,5 milliárd dollárt (3705 milliárd forint). Segélyszervezetek, köztük a Save the Children és az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) az évek során többször hívták fel a figyelmet a súlyosan romló humanitárius helyzetre.

(MTI)

