Botrány: tinédzsernek fizetett szexképekért a BBC műsorvezetője

Névtelen vádból nőtt jókora botránnyá Huw Edwards ügye; a brit The Sun bulvárlap egy héttel ezelőtt szellőztette meg, hogy egy BBC-nél dolgozó ismert személy 2020-ban szexuális tartalmú fényképeket vásárolt egy akkor 17 éves fiatal lánytól, összesen mintegy 35 ezer fontot is fizetett értük. Ez utóbbit már a lány édesanyja mondta el a The Sunnak, hozzátéve, hogy a pénzt crackre költötte.

Aztán fordulat történt – talán annak hatására, hogy a BBC-nél nyomozás zajlott, és ennek előbb megtudta az eredményét – a műsorvezető felesége maga leplezte le férjét azzal, hogy közölte:

Ewards „súlyos mentális problémákkal” kórházban fekszik, ezért mindenki tartsa tiszteletben a magánéletét.

A BBC ugyanakkor csütörtökön közölte, „helytelen viselkedése miatt”, konkrétan erőteljes munkahelyi flörtölések miatt a walesi származású sztárműsorvezetőnek több váddal kell szembenéznie; ez még mindig kevesebb, mint amit a The Sun lapnál sejtettek a sztárműsorvezetőről; tudniillik, hogy külön dossziét raktak össze a műsorvezető viselt dolgairól; a BBC News mellett a Radio 4 és a Newsnight riporterei szedték össze a vádakat. Mindazonáltal a rendőrség részéről bűncselekmény hiányában ugyanekkor lezárták a nyomozást.

A Sun maga saját állítása szerint az aggódó szülők jelentkeztek egyébként náluk, a rendőrségen és a BBC-nél, utóbbi kettő azonban állításuk szerint nem tudott segíteni nekik.

A 61 éves Edwards komoly név a szakmában, csaknem negyvenéves múlttal, parlamenti tudósítóként majd jókora nézettségű hírműsorban szolgálta a brit közmédiát, egyébként a két királyi herceg, Vilmos és Harry esküvőit is ő közvetítette.

A történet ráadásul a BBC saját műsoraiban is helyet kapott, amin Edwards igen felháborodott; volt kollégája, John Sopel tolmácsolta panaszait, miszerint saját munkahelye élen járt a botránykeltésben. A volt munkatárs védelmébe vette Edwardsot; azt mondta, nem érti, mi a probléma azon kívül, hogy „a magánélete egy kicsit zűrös”; s ő egy „bonyolult ember, akivel tudni kell bánni kell, nagyon védi a saját területét”, ráadásul az utóbbi években depresszióval kezelték. A műsorvezető

éves gázsija 400 és 600 ezer font között mozgott (ez mintegy 170 és 260 millió forint közötti összeg),

ami a nemi fizetésbeli különbségek kapcsán került elő a médiában korábban.

A BBC-nél amennyire lehet, mossák kezeiket; Tim Davie főigazgató azt mondja, hogy csak a múlt héten jutott tudomására a helyzet, miközben többen, akiket még a névtelen vádak szakaszában citáltak elő, követelték korábban, hogy Edwards fedje fel magát.

Egyelőre hivatalosan nem mondott fel a BBC-nél, de nem tudni, visszatér-e a képernyőre.

Nyitóképen Huw Edwards, forrás: ISABEL INFANTES / AFP