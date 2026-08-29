„Olyan bátor, tökös emberekre volt szükség, mint Magyar Péter, vagy Én” – elszabadult egy tiszás képviselő

Te Hős! Kijöttél a szökőkúthoz a rendszerváltásért, sőt szavaztál is? Szuper! Köszönöm!

Elmondanám, hogy én meg november végén becsuktam a vállalkozásom és 6 hónapon át egy fillért nem kerestem! Napi pár órákat aludva, lejárva a lábam, az összes települést bejárva felszántottam a választókerületet, miközbe egy suttyó alak hazugságot terjesztve akart lejáratni a promenád és a makói televízió hathatós közreműködése közepette.A gyerekeimet, a családomat alig látva. Sőt most is 4. napja nem vagyok otthon.

Miért?A rendszerváltásért! Az elszámoltatásért! Az igazságért!A hazáért!Azért ”dögöljek„ meg, mert bízok a szakmailag felkészült ( jogász, ügyész, ügyvéd stb.) képviselőtársaimban, akik az Igazságügyi Bizottság tagjaként a törvénybe kijelölt feladatuknak lelkiismeretesen eleget téve éjjel-nappal dolgozva kiválasztották a szerintük legalamasabb embert annak a hivatalnak a vezetésére, melyben több száz szakember azon fog dolgozni, hogy az elszámtatás megtörténjen? Igen, nem fogok laikusok facebook kommentjei, meg feltűnési viszketegségben szenvedő emberek posztjai alapján szavazni arról, hogy Unger Anna megkapja a bizalmat vagy sem!Esélyem sem volt Ligetire szavazni, ha akartam volna sem. De amúgy sem akartam volna, mert bízom a képviselőtársaim értékítéletében.Én arra adtam mandátumot nekik, hogy képviseljenek engem is a legjobb tudásuk szerint a Bizottságban!