„Olyan bátor, tökös emberekre volt szükség, mint Magyar Péter, vagy Én” – elszabadult egy tiszás képviselő

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Dr. Ferenczi Gábor nehezen viseli az őt ért kritikákat a Facebookon.
A Tisza Párt Csongrád megyei parlamenti képviselője, Dr. Ferenczi Gábor hosszú posztban ment neki az őt kritizálóknak, különös tekintettel Unger Anna megválasztására, ami a tiszás szavazók jelentős hangadó részének nagyon nem tetszik.
Ferenczi a következő posztot tette közzé a Facebookon:
„Az rendben van, hogy a messengeremre tegnap este 23 óra után jön egy mocskolódó üzenet, hogy én hogy képzeltem, hogy Unger Annát megszavaztam és nem Ligetit? Pedig Ő még a szökőkúthoz is kijött a kampányban, hogy meghallgassa a beszédem!
Te Hős! Kijöttél a szökőkúthoz a rendszerváltásért, sőt szavaztál is? Szuper! Köszönöm!
Elmondanám, hogy én meg november végén becsuktam a vállalkozásom és 6 hónapon át egy fillért nem kerestem! Napi pár órákat aludva, lejárva a lábam, az összes települést bejárva felszántottam a választókerületet, miközbe egy suttyó alak hazugságot terjesztve akart lejáratni a promenád és a makói televízió hathatós közreműködése közepette.A gyerekeimet, a családomat alig látva. Sőt most is 4. napja nem vagyok otthon.
Miért?A rendszerváltásért! Az elszámoltatásért! Az igazságért!A hazáért!Azért ”dögöljek„ meg, mert bízok a szakmailag felkészült ( jogász, ügyész, ügyvéd stb.) képviselőtársaimban, akik az Igazságügyi Bizottság tagjaként a törvénybe kijelölt feladatuknak lelkiismeretesen eleget téve éjjel-nappal dolgozva kiválasztották a szerintük legalamasabb embert annak a hivatalnak a vezetésére, melyben több száz szakember azon fog dolgozni, hogy az elszámtatás megtörténjen? Igen, nem fogok laikusok facebook kommentjei, meg feltűnési viszketegségben szenvedő emberek posztjai alapján szavazni arról, hogy Unger Anna megkapja a bizalmat vagy sem!Esélyem sem volt Ligetire szavazni, ha akartam volna sem. De amúgy sem akartam volna, mert bízom a képviselőtársaim értékítéletében.Én arra adtam mandátumot nekik, hogy képviseljenek engem is a legjobb tudásuk szerint a Bizottságban!
Szóval vállalom tiszta szívvel, hogy megszavaztam Unger Annát!
Titkos szavazás volt, szavazó lapokon. Az életbe nem derült volna ki, hogy én kire szavaztam.Ez nem frakciófegyelem volt, hanem bizalom és összetartás.Az az összetartás, amivel tűzön-vízen együtt átmentünk és megnyerve a választást megbuktattuk a korrupt rezsimet, mely elszámoltatására megteremtettük az esélyt, amit nem fogunk elszalasztani.Büszke vagyok minden képviselőtársamra, akiken szintén óriási volt a nyomás.Lehet itt engem fenyegetni, hogy majd nézzem meg a Medián következő mérését!
Van egy rossz hírem! Nem érdekel!Nem közpénzt kilapátolni vagyok itt, nem a karrierért.A rendszerváltásért!Azért, amiért már nem kell félnie senkinek sem ebben az országban.Azért, hogy megszűnjön a korrupció, ami már látszik az államkasszán!Ezt a történelmi tettet már nem veheti el senki!
Kemény, nehéz időkben, olyan bátor, tökös emberekre volt szükség, mint Magyar Péter, vagy Én.
Majd egyenesbe jön az ország és jöhetnek a gyengék, a puhák.
Én megcselekedtem, amit megkövetelt a haza és egyáltalán nem fogok elkeseredni, ha nem leszek már politikus és mehetek vissza a családomhoz.Szóval büszke vagyok, arra amit és ahogyan teszek, mert tiszta szívvel teszem!”
Fotó forrása: Ferenczy Gábor Fb