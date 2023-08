Vagy a medve, vagy a sas

„Utazol, Arthur, letelt az évad.”

(Bereményi Géza)

Sokat utaztam, és most elfáradtam. Ezt meg Szindbád mondja, illetve ugye Krúdy. Ezzel magam is így lennék, enyhén hatvan felett, de azért mennék is még egy kicsit. Csak úgy ide-oda. Másként, mint régebben, talán lassabban, megfontoltabban. Kerouac is csak félig mond igazat, mert egy kiadós csavargás után azért nem rossz megpihenni Dean Moriarty anyukájánál. Viszont jól hangzik. Az viszont alapigazság, hogy ha elmész valahová, akármilyen rövid időre, élj úgy, mint a helyiek, és ez nem csak Rómára vonatkozik. Különben minek mész oda? Ráadásul megmarad az illúzió, hogy nem vagy a tömegturizmus szerves része. Az vagy, de nem baj.