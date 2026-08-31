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Roszatom Magyar Péter Paks II.

Orosz szakértő Paks II-ről: Magyar Péter viselkedése a keleti bazárok alkudozására emlékeztet

2026. augusztus 31. 15:21

Az AtomInfo-Centr igazgatója, Alekszandr Uvarov szerint a magyar miniszterelnök gyakran tesz nyilvánosan a Paks II. projektet fenyegető kijelentéseket, pedig a Tisza-kormány éppen most készül újabb 206,6 milliárd forintot „beletolni” a beruházásba.

2026. augusztus 31. 15:21
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Az EurAsia Daily is beszámolt arról, hogy a 2026-os költségvetés módosításáról készített tervezet szerint a magyar kormány 206,6 milliárd forintot biztosíthat a Paks II. atomerőmű-beruházásra, szemben a tavalyi 160,8 milliárd forintos összeggel. A forrás a zrt. tőkeellátását szolgálná, amely ebből finanszírozná a Roszatom által végzett munkák költségeit – szemlézte a hírt a Világgazdaság.  

A moszkvai lap magyar forrásokra hivatkozva azt írja: a beruházásért felelős társaság többletforrás-igényét az év eleje óta jelezte, ezért vált szükségessé a tervezett tőkeemelés. A költségvetési módosítási javaslat várhatóan az Országgyűlés elé kerül a következő napokban.

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A Paks II. projekt keretében a Roszatom két új, összesen 2400 megawatt teljesítményű blokkot épít a jelenlegi, 2000 megawatt kapacitású paksi atomerőmű mellé. A beruházás becsült értéke mintegy 12 milliárd euró, amelynek jelentős részét orosz hitelből finanszírozzák.

A projekt jövőjével kapcsolatban az elmúlt időszakban több vita is kialakult. Magyar Péter miniszterelnök korábban a beruházás költségeit, valamint a Duna vízszintjével összefüggő hűtési kérdéseket vetette fel. A Roszatom vezetése ugyanakkor jelezte, hogy kész minden szakmai kérdés megvitatására és a felmerülő aggályok megválaszolására – folytatódik az orosz portál cikke, amely idézi Alekszej Lihacsovot, a Roszatom vezérigazgatóját is, aki szerint az építkezés a terveknek megfelelően halad. Tájékoztatása alapján az 5. blokk reaktorépületének alaplemezén végzett betonozási munkák már több mint 80 százalékban elkészültek. 

Szerintük a költségvetési tervezetben szereplő többletforrás arra utal, hogy 

a magyar kormány jelenleg továbbra is számol a Paks II. beruházás folytatásával,

miközben a projekt gazdasági és műszaki kérdései továbbra is a közéleti viták részét képezik.

Az oldal megszólaltatta Alekszandr Uvarovot, az AtomInfo-Centr igazgatóját korábban az ügyben, aki úgy nyilatkozott, hogy 

Magyar Péter gyakran tesz nyilvánosan a projektet fenyegető kijelentéseket, és a viselkedése a keleti bazárok alkudozására emlékezteti.

Azt a Mandiner is megírta, hogy egy orosz közgazdász szerint 

nem feltétlenül kellene felülvizsgálni a Paks II. projektet. 

Ivan Lizan úgy vélte, inkább a Roszatommal kellene egyeztetni a terv esetleges módosításáról, hogy az új magyarországi erőművet felkészítsék a Duna vízszintjének jövőbeli, szélsőséges csökkenésére. Példaként a száraz hűtőtornyok technológiáját említi, amelyet egyebek mellett az egyiptomi El Dabaa atomerőműnél is alkalmaznak az építésért felelős oroszok.

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Fotó forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 70 komment

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nyafika
2026. augusztus 31. 18:45
MZperX 2026. augusztus 31. - Te mi a kurva anyádról ugatsz? Lapátot nem tudod megkülönböztetni az ásótól! Belpesti libsi szopadék.
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Magyarorszag-elveszett
•••
2026. augusztus 31. 18:41 Szerkesztve
Megvan már Fostos Magyar fészbúkos válasza erre? Valami olyasmit tudok elképzelni mit ugat egy orosz atomerőmű szakértő mikor a fenék küszöb nélkül úgy sem megy. Ahhoz pedig csak én értek....DDD
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nyugalom
2026. augusztus 31. 18:37
Erdekes! Bazári a kisnövésű!
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Unknown
2026. augusztus 31. 18:36
A készül nem jelent semmit. Vagy legfeljebb azt (az eddig általában történtek szerit), hogy nem fog adni egy fillért sem. Túl sok pénz van a magyaroknál gyorsan el kell szedni tőlük.
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