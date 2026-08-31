Orosz szakértő Paks II-ről: Magyar Péter viselkedése a keleti bazárok alkudozására emlékeztet

Üzenet Oroszországból: Magyar Péternek nem a Roszatommal szemben kellett volna fellépnie
Szakértők szerint a magyar miniszterelnök teljesen rosszul kezeli a paksi helyzetet.
Az AtomInfo-Centr igazgatója, Alekszandr Uvarov szerint a magyar miniszterelnök gyakran tesz nyilvánosan a Paks II. projektet fenyegető kijelentéseket, pedig a Tisza-kormány éppen most készül újabb 206,6 milliárd forintot „beletolni” a beruházásba.
Az EurAsia Daily is beszámolt arról, hogy a 2026-os költségvetés módosításáról készített tervezet szerint a magyar kormány 206,6 milliárd forintot biztosíthat a Paks II. atomerőmű-beruházásra, szemben a tavalyi 160,8 milliárd forintos összeggel. A forrás a zrt. tőkeellátását szolgálná, amely ebből finanszírozná a Roszatom által végzett munkák költségeit – szemlézte a hírt a Világgazdaság.
A moszkvai lap magyar forrásokra hivatkozva azt írja: a beruházásért felelős társaság többletforrás-igényét az év eleje óta jelezte, ezért vált szükségessé a tervezett tőkeemelés. A költségvetési módosítási javaslat várhatóan az Országgyűlés elé kerül a következő napokban.
A Paks II. projekt keretében a Roszatom két új, összesen 2400 megawatt teljesítményű blokkot épít a jelenlegi, 2000 megawatt kapacitású paksi atomerőmű mellé. A beruházás becsült értéke mintegy 12 milliárd euró, amelynek jelentős részét orosz hitelből finanszírozzák.
A projekt jövőjével kapcsolatban az elmúlt időszakban több vita is kialakult. Magyar Péter miniszterelnök korábban a beruházás költségeit, valamint a Duna vízszintjével összefüggő hűtési kérdéseket vetette fel. A Roszatom vezetése ugyanakkor jelezte, hogy kész minden szakmai kérdés megvitatására és a felmerülő aggályok megválaszolására – folytatódik az orosz portál cikke, amely idézi Alekszej Lihacsovot, a Roszatom vezérigazgatóját is, aki szerint az építkezés a terveknek megfelelően halad. Tájékoztatása alapján az 5. blokk reaktorépületének alaplemezén végzett betonozási munkák már több mint 80 százalékban elkészültek.
Szerintük a költségvetési tervezetben szereplő többletforrás arra utal, hogy
a magyar kormány jelenleg továbbra is számol a Paks II. beruházás folytatásával,
miközben a projekt gazdasági és műszaki kérdései továbbra is a közéleti viták részét képezik.
Az oldal megszólaltatta Alekszandr Uvarovot, az AtomInfo-Centr igazgatóját korábban az ügyben, aki úgy nyilatkozott, hogy
Magyar Péter gyakran tesz nyilvánosan a projektet fenyegető kijelentéseket, és a viselkedése a keleti bazárok alkudozására emlékezteti.
Azt a Mandiner is megírta, hogy egy orosz közgazdász szerint
nem feltétlenül kellene felülvizsgálni a Paks II. projektet.
Ivan Lizan úgy vélte, inkább a Roszatommal kellene egyeztetni a terv esetleges módosításáról, hogy az új magyarországi erőművet felkészítsék a Duna vízszintjének jövőbeli, szélsőséges csökkenésére. Példaként a száraz hűtőtornyok technológiáját említi, amelyet egyebek mellett az egyiptomi El Dabaa atomerőműnél is alkalmaznak az építésért felelős oroszok.
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Szakértők szerint a magyar miniszterelnök teljesen rosszul kezeli a paksi helyzetet.
Fotó forrása: Magyar Péter Facebook-oldala