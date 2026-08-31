Orosz szakértő Paks II-ről: Magyar Péter viselkedése a keleti bazárok alkudozására emlékeztet

Az EurAsia Daily is beszámolt arról, hogy a 2026-os költségvetés módosításáról készített tervezet szerint a magyar kormány 206,6 milliárd forintot biztosíthat a Paks II. atomerőmű-beruházásra, szemben a tavalyi 160,8 milliárd forintos összeggel. A forrás a zrt. tőkeellátását szolgálná, amely ebből finanszírozná a Roszatom által végzett munkák költségeit – szemlézte a hírt a Világgazdaság.

A moszkvai lap magyar forrásokra hivatkozva azt írja: a beruházásért felelős társaság többletforrás-igényét az év eleje óta jelezte, ezért vált szükségessé a tervezett tőkeemelés. A költségvetési módosítási javaslat várhatóan az Országgyűlés elé kerül a következő napokban.