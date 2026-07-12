Ismét pályára küldhetik ezekben a városokban a MÁV több mint negyvenéves „almásládáit” Magyar Péterék

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A tiszás szaktárcavezető tájékoztatása szerint intenzív pályakarbantartási munkálatok zajlanak a Dombóvár-Komló vasútvonalon annak érdekében, hogy augusztus 1-jétől ismét menetrend szerint közlekedhessenek a személyvonatok Komló és Dombóvár között.
A közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi bejelentése alapján ismét lesz személyszállítás a 47-es számú vasútvonalon. 2023-ban döntöttek a felfüggesztés mellett.
Annak érdekében, hogy augusztus 1-jétől újra elindulhassanak a 40–50 éves csehszlovák Bzmot motorkocsik és mellékkocsijaik is – amelyeket a vasúti szakzsargonban gyakran hívnak „Almásládának”, „Bézének”, „Bizmotnak”, „Buzenykának”, „Studenkának”, „Bűzmotnak”, „Piroskának”, illetve „Zsuzsivonatnak”, és minden bizonnyal ezekkel a járművekkel is bonyolítják majd a forgalmat –, a szakemberek 6500 vasbeton alj furatjavítását végezték el, valamint teljes körűen felújították a komlói állomás vágányait.
Emellett összesen 18,4 kilométeren végeztek vágányszabályozást, amelyhez kapcsolódóan hét útátjárót bontottak fel és építettek újjá Mindszentgodisa, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mecsekjánosi és Komló térségében.
A pályába mintegy 750 tonna zúzottkövet építettek be.
A tervek szerint augusztus 1-jétől kétóránként indulnak majd személyvonatok Dombóvár és Komló között, amelyek csatlakozást biztosítanak a Budapest–Pécs InterCity-hálózathoz. A munkálatoknak köszönhetően a vonatok ismét üzembiztosan, 60 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek
– tájékoztatott Vitézy Dávid.
A fejlesztés szorosan kapcsolódik a térség közösségi közlekedésének átalakításához: a korábban bejelentett Somogy–Tolna autóbuszos menetrendi változásokkal együtt célja Dombóvár térségi szerepének erősítése, valamint a közvetlenebb eljutási lehetőségek biztosítása.
(MTI/Mandiner)
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