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dombóvár bzmot személyvonat komló

Ismét pályára küldhetik ezekben a városokban a MÁV több mint negyvenéves „almásládáit” Magyar Péterék

2026. július 12. 12:30

A tiszás szaktárcavezető tájékoztatása szerint intenzív pályakarbantartási munkálatok zajlanak a Dombóvár-Komló vasútvonalon annak érdekében, hogy augusztus 1-jétől ismét menetrend szerint közlekedhessenek a személyvonatok Komló és Dombóvár között.

2026. július 12. 12:30
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A közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi bejelentése alapján ismét lesz személyszállítás a 47-es számú vasútvonalon. 2023-ban döntöttek a felfüggesztés mellett.

Annak érdekében, hogy augusztus 1-jétől újra elindulhassanak a 40–50 éves csehszlovák Bzmot motorkocsik és mellékkocsijaik is – amelyeket a vasúti szakzsargonban gyakran hívnak „Almásládának”, „Bézének”, „Bizmotnak”, „Buzenykának”, „Studenkának”, „Bűzmotnak”, „Piroskának”, illetve „Zsuzsivonatnak”, és minden bizonnyal ezekkel a járművekkel is bonyolítják majd a forgalmat –, a szakemberek 6500 vasbeton alj furatjavítását végezték el, valamint teljes körűen felújították a komlói állomás vágányait.

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Emellett összesen 18,4 kilométeren végeztek vágányszabályozást, amelyhez kapcsolódóan hét útátjárót bontottak fel és építettek újjá Mindszentgodisa, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mecsekjánosi és Komló térségében.

A pályába mintegy 750 tonna zúzottkövet építettek be.

A tervek szerint augusztus 1-jétől kétóránként indulnak majd személyvonatok Dombóvár és Komló között, amelyek csatlakozást biztosítanak a Budapest–Pécs InterCity-hálózathoz. A munkálatoknak köszönhetően a vonatok ismét üzembiztosan, 60 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek

– tájékoztatott Vitézy Dávid.

A fejlesztés szorosan kapcsolódik a térség közösségi közlekedésének átalakításához: a korábban bejelentett Somogy–Tolna autóbuszos menetrendi változásokkal együtt célja Dombóvár térségi szerepének erősítése, valamint a közvetlenebb eljutási lehetőségek biztosítása.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

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Összesen 9 komment

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billysparks
2026. július 12. 14:34
Tisza ide, Vitézy oda, ez jó hír.
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0
0
Agricola
2026. július 12. 13:45
A tiszás szaktárcavezető tájékoztatása szerint intenzív pályakarbantartási munkálatok zajlanak a Dombóvár-Komló vasútvonalon annak érdekében, hogy augusztus 1-jétől ismét menetrend szerint közlekedhessenek a személyvonatok Komló és Dombóvár között. "összesen 18,4 kilométeren végeztek vágányszabályozást, amelyhez kapcsolódóan hét útátjárót bontottak fel és építettek újjá Mindszentgodisa, Magyarszék, Mecsekpölöske, Mecsekjánosi és Komló térségében." Ezt elharsogják kelettől nyugatig, mintha mekkora hősi tettet hajtana végre Vitézy. " A „parturiunt montes, nascetur ridiculus mus” egy híres szállóige, amely Horatius Ars poetica című művéből származik. A kifejezés szó szerinti fordítása: „Vajúdnak a hegyek, s nevetséges egér születik”. A költő azokra a szerzőkre utal vele, akik hatalmas, grandiózus ígéretekkel és túlzó felvezetésekkel ("hegyek vajúdása") indítják műveiket, ám végül csak egy csekély, jelentéktelen és csalódást keltő végeredményt ("egér") tudnak felmutatni.
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4
2
elcapo-3
2026. július 12. 13:42
A ratyi Vitézy a Balatonra 160 km / óra sebességű vonatközlekedést tervez , ide meg elég a 60 km / óra? Mondjuk a szekta szavazóinak még sok is!
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2
2
pollip
2026. július 12. 13:31
Kis Piros.
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