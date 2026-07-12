Ismét pályára küldhetik ezekben a városokban a MÁV több mint negyvenéves „almásládáit” Magyar Péterék

A közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi bejelentése alapján ismét lesz személyszállítás a 47-es számú vasútvonalon. 2023-ban döntöttek a felfüggesztés mellett.

Annak érdekében, hogy augusztus 1-jétől újra elindulhassanak a 40–50 éves csehszlovák Bzmot motorkocsik és mellékkocsijaik is – amelyeket a vasúti szakzsargonban gyakran hívnak „Almásládának”, „Bézének”, „Bizmotnak”, „Buzenykának”, „Studenkának”, „Bűzmotnak”, „Piroskának”, illetve „Zsuzsivonatnak”, és minden bizonnyal ezekkel a járművekkel is bonyolítják majd a forgalmat –, a szakemberek 6500 vasbeton alj furatjavítását végezték el, valamint teljes körűen felújították a komlói állomás vágányait.