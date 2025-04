Visszafordítható-e a kínai-amerikai vámháború? Nos, van egy rossz hírünk...

A neves Foreign Policy elemzésében rá is mutat: Trump és tanácsadói régóta Kínát azonosították a tisztességtelen globális kereskedelmi rendszer legfőbb, állami támogatással támadó dömpingárusának, Hszi Csin-ping kínai elnök pedig az egyetlen volt, aki komolyan szembeszállt az elnök vámtarifa-emelésével.

Ugyanakkor a lap leszögezi: a deeszkaláció óriási kihívás lesz mindkét fél számára, hiszen a vezetőknek jó nagy az egója, és még nagyobb a szája.

A kínai kereskedelmi miniszter az amerikaiak abúzusának nevezte a történteket, az állami nyilatkozatok elszántságot sugalltak. Szakértők szerint jelen helyzetben a kínai gazdaság ütésállóbb az amerikainál, mert a belső piacra is elkezdtek koncentrálni a kínaiak; ráadásul Amerikában ugye vannak választások, így jobban számít az áremelkedés miatti közfelháborodás, mint Kínában.

A lap szerint tehát a kérdés az, hogy az országok elmennek-e addig a pontig, ahol már nagyon fog fájni a gazdasági háború, vagy inkább leülnek tárgyalni.

A jelenlegi vámtarifa-állás egyébként 84-125, ami szakértők szerint már a végpont; Peking például innentől kezdve előveheti a szankciópolitikát az USA-val szemben.

A kínai vámokat hamar megérezhetik a jellemzően Trump-szavazó farmerek, hiszen Kína nagy árufelvásárlójuk; így nagy exportkiesés lehet a vége, ahogy volt Trump első ciklusa alatt is a kínaiakkal folytatott gazdasági háborúban, amikor 28 milliárd dolláros mentőcsomaggal kellett kihúzni a szektort a sárból; az ország mezőgazdasági minisztere szerint most is készülnek hasonlóval.

Azonban ez kevés lesz, főleg, hogy a lap szerint Trump továbbra is abban reménykedik, hogy Peking fog előbb visszakozni, sőt már bejelentette, hogy a kínaiak biztosan ezen dolgoznak már, ő pedig ugyancsak hajlandó tárgyalni Hszivel.

Egy másik szakértő szerint Trumpék arra várnak, hogy a kínaiak tegyenek egy jelentősebb felajánlást Washingtonnak, csak akkor kezdik újra a tárgyalásokat. Akárhogy is, nem lesz könnyű menet.

Nyitókép: Takayuki Fuchigami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP