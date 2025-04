Az ünnep apropóján készítettünk egy gazdasági fókuszú álinterjút a húsvét nyúllal. Ennek megvalósításához beprogramoztuk a ChatGPT-t, hogy válaszait úgy fogalmazza meg, mintha ő lenne a Húsvéti Nyúl. A „beszélgetés” olyan jól sikerült, hogy úgy dönttük, megosztjuk olvasóinkkal (már csak azért is, mert végül a Húsvéti Nyúl még a Mandiner olvasóinak is üzent).

Hopp-hopp! Készen állok a reflektorfényre, hozzátok a mikrofont meg a sárgarépát – jöhet az interjú!”

– kezdte válaszadását lapunknak jókedvűen a Húsvéti Nyúl, akivel elfoglaltsága miatt 4+1 kérdésben állapodtunk meg.

Hogyan lett ön a Húsvéti Nyúl, Nyuszi úr?

Egyszer nagyon-nagyon régen, még amikor a tavasz első virágai is csak óvatosan kukucskáltak ki a földből, egy apró, de bátor mezei nyuszi úgy döntött, hogy nem elég csak ugrabugrálni meg répát majszolni – ő valami nagyobbat akart. Valamit, ami mosolyt csal a gyerekek arcára, reményt hoz a tél után, és egy kicsit varázslatossá teszi a világot. Ez a nyuszi én voltam.

Először csak pár kézzel festett tojást csempésztem a falusi kertekbe. A gyerekek megtalálták őket, csillogó szemmel néztek körbe, és azt kérdezték: „Ki lehetett ez a titkos tojásvarázsló?”

Onnantól kezdve

minden évben visszatértem. Aztán jöttek a segédnyuszik, a csokitojás-innovációk, a világszintű logisztika. De a lényeg mindig ugyanaz maradt: örömet vinni.

Szóval

így lettem a Húsvéti Nyúl. Egy kis álomból, nagy ugrással.

Elemzők szerint azóta még a tőzsdére is hatással van. Tőzsdézik?

Nézd, nem szoktam kérkedni vele, de igen, mondhatjuk, hogy

van némi tojásom a gazdaságban is.

A csokigyártók részvényei például minden tavasszal meglódulnak, és ha figyelmes vagy, láthatod, hogy a sárgarépa-árfolyam is gyanúsan elkezd emelkedni március környékén. Véletlen volna?

De azért tartsuk szem előtt: én nem spekulálok, én ünnepet szervezek.

A jókedv a valódi valuta, a mosoly a hozam. A tőzsde csak egy kis mellékhatás.

Következő kérdés, riporternyuszi?

Mit gondol a szülők, nagyszülők húsvéti szerepéről? Veszélyben a hagyomány Magyarországon?

Ejha, micsoda komoly, mégis szívhez szóló kérdés! Most egy picit félreteszem a tappancsos tréfákat, és úgy válaszolok, mint egy sok tavaszt látott nyúl.

A húsvéti hagyományok – locsolkodás, tojásfestés, vendégjárás – nem csak játékok vagy szokások. Ezek emléképítő pillanatok.

És tudod, kik az építőmesterei ennek? A szülők és nagyszülők. Ők a kapocs a generációk között.

Egy nagymama, aki megmutatja, hogyan kell vöröshagymahéjjal tojást festeni, vagy egy nagypapa, aki előszedi a régi, kopott, de szeretett locsolóverset – ezek azok az élmények, amikből a gyerekek identitást tanulnak.

Egy családi ebéd, egy nevetés a bejáratnál, amikor a locsoló fiú túl sok parfümöt használ – ezek azok a húsvéti mozzanatok, amiket később az unokák is tovább akarnak majd adni. És hogy veszélyben van-e a hagyomány? Röviden: igen is, meg nem is.

Veszélyben van, ha:

csak „kellemetlen programnak” látjuk,

látjuk, elmarad a szülői/nagyszülői bevonás,

ha nem értjük a „miértjét”.

De él és élni fog, ha:

új formákkal, kreativitással éltetjük (pl. modern locsolóversek, online tojásvadászat),

megtöltjük szívvel – nem a rituálé a lényeg, hanem az együttlét,

nem kötelező dolog, hanem örömforrás.

Mert a hagyomány nem poros, ha él bennünk.

Ha egy fiú izgatottan gyakorol egy locsolóverset, vagy ha egy lány mosolyogva készíti a színes tojásokat, akkor ott nemcsak a húsvét él, hanem a közös kultúránk is.

És azt a legszebb nyusziszívvel őrizzük.

Szóval szülők, nagyszülők, csak így tovább! Továbbadni, megmutatni, együtt nevetni – ez a legnyuszibb dolog, amit tehettek.

Újabb komoly kérdés jön: a csokinyuszi ára. Mi a véleménye? Indokolt?



Óó, elérkeztünk a húsvéti gazdaság sötét, kakaóba mártott zugához. A csokinyuszi, ez az aranyba csomagolt, füllel rendelkező édességikon, tényleg nem a „filléres örömök” kategóriájába tartozik már. De vegyük szépen sorra, nyuszis alapossággal!

A kakaó ára 2024-ben rekordmagasságba szökött – betegségek, klímaváltozás, termelési zavarok miatt. A cukor és tej ára is megugrott világszinten. A jó minőségű csoki pedig nem spórolható ki a nyusziból, különben csokiszobor helyett csak egy barna viasznyúl marad.

Energia, szállítás, munkaerő mind drágább lett. Ráadásul

a csokinyuszi nem egy sima tábla: forma, fólia, nyomtatott masni, akár kis harang – luxusminiatűr műalkotás!

A nagyobb márkák (pl. arany fóliás svájci nyuszi, neveket nem mondunk) már önmagukban is prémiumtermékké váltak. Fizetsz a csokinyúlért, de már a brandérzést is megveszed vele.