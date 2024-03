Így küzdenek a bankok az ügyfelekért az áremelés árnyékában – Mandiner-körkép

UniCredit: a tudatosság erősödésére számít

Bankunk a lakossági számlavezetéshez kapcsolódó számos szolgáltatás díjmentességét változatlanul megtartotta és a legtöbb promóciós díjkedvezményt meghosszabbította, míg azoknál a díjaknál, amelyek idén változnak, inflációkövető 17,6 százalékos emelést hirdetett meg április 1-jétől – írta az UniCredit.

A bank úgy számol, az ügyfelek 5 százaléka esetében egyáltalán nem alkalmaz áremelést; 20 százaléka olyan számlacsomaggal rendelkezik, amelyek díjkedvezményt biztosító lehetőségeit maximálisan kihasználva alig érezhetik a díjemelést; 22 százaléka egyéb kedvezményeket biztosító számlacsomagokkal rendelkezik; 53 százaléka további számlacsomagokat használ, ők a bankolási szokásaiktól függően érzékelhetik a díjemelést.

Az UniCredit hangsúlyozta,

a tudatosság erősödésére számít, mint minden más szektorban, ahol az infláció következtében áremelésre kényszerültek a szolgáltatók. Ügyfeleik várhatóan a kedvezményes vagy díjmentes lehetőségeket kihasználva veszik majd igénybe a pénzügyi szolgáltatásokat, és így tovább emelkedik majd a digitális csatornát előnyben részesítők aránya.

Raiffeisen: akár díjmentes bankolás

A lakossági számlacsomagok többsége továbbra is 0 forintos számlavezetési díjjal, az eddig megszokott feltételekkel vehetők igénybe a Raiffeisennél április 1- től is, a bank ügyfeleinek legnagyobb része átlagos használat mellett továbbra is akár teljesen díjmentesen bankolhat – közölte a vállalat, amely mindössze 10 százalékkal emeli meg az elektronikus csatornákon beadott és teljesült eseti átutalások díját, de ez is csak azokra az ügyfelekre vonatkozik, akiknek ezt számlacsomagjuk nem biztosítja ingyenesen.

„A lakossági és kisvállalati ügyfelek döntő részénél az általuk igénybe vett kedvezményes ajánlatoknak köszönhetően gyakorlatilag nincs drágulás. Egyre kisebb azon ügyfelek aránya, akik olyan számlaterméket vesznek igénybe, amelyhez nem tartoznak kedvezményes vagy díjmentes ajánlatok” – közölte a Raiffeisen, amely a kedvezményes csomagokon kívüli díjakat az aktuális fogyasztói árindex mértékével korrigálja. A cég megjegyezte, az utóbbi évek tapasztalatai alapján árazási különbségért kevesen váltanak bankot.

CIB: brutálisan megugró költségek

A CIB Bank – amely várhatóan a következő napokban ad ki közleményt a díjváltoztatásokról – érdeklődésünkre rámutatott, a magas infláció a megemelkedett költségeken keresztül érintette a pénzintézet működését.

A személyi jellegű ráfordítások emelkedése mellett a bank által igénybe vett szolgáltatások költségei is nagymértékben megugrottak, például az IT 28; a fűtés, világítás 48; a nyomtatási és irodaszerköltségek 45; a pénzszállítás pedig 21 százalékkal.

Gránit Bank: tíz éve nincs emelés

A Gránit Bank több mint 10 éve nem módosította a legkeresettebb számlacsomagjainak díját, amelyek között több, feltétel nélkül havidíjmentes számlacsomag is található. A pénzintézet emellett 6-tól 26 éves korig díjmentesen nyújtja a bankkártyát, a standard és prémium bankkártyák éves díjai pedig az összes többi bankszámlánál is kedvezőek.

A vállalat megjegyezte, számos banki szolgáltatást díjmentesen vehetnek igénybe az ügyfelei, az applikációjában például költségek nélkül lehet devizapiaci középárfolyamon, azonnal eurót, dollárt, svájci frankot és angol fontot váltani, valamint díjmentes a lakossági értékpapírszámla-vezetés és az állampapír-vásárlás.