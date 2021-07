Reagált Fucsovics barátnője Boris Becker „szexizmusára”

Remélem egy nap majd ugyanígy bókol neked is egy igazi férfi – írta Böszörményi Anett a szexizmust kiáltó nőnek.

Mint arról mi is beszámoltunk, Boris Becker megdicsérte Fucsovics Márton párját, azt mondta „úgy hírlik, a magyar hölgyek a legszebbek. Nos, ezt nem tudom, de ő mindenesetre nagyon csinos”. A világklasszis teniszezőt szexizmussal vádolták, a Women in Sport and Perception Agency (amely a sportban való egyenlőség kérdésével foglalkozik Nagy-Britanniában) elnöke, Stephanie Hilborne szerint

„ha két férfi így beszél egy hölgyről, ráadásul élő adásban, az már túl sok”.

Becker szavaira most maga az érintett, Böszörményi Anett reagált közösségi oldalán. Fucsovics párja Stephanie Hilborne-nak címezve azt írta:

Köszönöm a szükségtelen gesztust. Remélem egy nap majd ugyanígy bókol neked is egy igazi férfi.”

Posztjában hozzátette: „ha nő vagy, akkor ez egy jó bók egy férfitól. Ez csak annak szexizmus, akit nem ismernek el.”

