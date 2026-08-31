Otthagyta az RTL-t a népszerű műsorvezető – Magyar Péter öccsének médiacégénél folytatja

Távozik az RTL Reggeli című műsorától Papp Gergő, aki a Kontrollnál folytatja a pályafutását. Az 53 éves médiaszemélyiség a Riporterek című, októberben induló heti magazinműsor műsorvezetője és szerkesztője lesz – számolt be róla a media1.hu.

A Kontroll közlése szerint a produkció a hazai közélet legfontosabb és legérdekesebb történeteit dolgozza majd fel, Papp – aki több mint három évtizede dolgozik a médiában – pedig úgy fogalmazott: a Reggeliben eltöltött évek után ismét terepmunkára, új kihívásokra és frissebb munkakörnyezetre vágyik.