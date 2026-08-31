Otthagyta az RTL-t a népszerű műsorvezető – Magyar Péter öccsének médiacégénél folytatja

A vállalkozás az Opten adatai szerint 2025-ben 129 millió forintos nettó árbevételt ért el, és az elmúlt időszakban folyamatosan bővítette szerkesztőségét és tartalmi kínálatát. A platform ősszel több új tartalmi területtel bővíti kínálatát. A tervek szerint rendszeres műsorok foglalkoznak majd tudományos, kulturális és ismeretterjesztő témákkal, valamint külön sorozatok készülnek a közéletben terjedő tévhitekről és összeesküvés-elméletekről is. A szerkesztőség közlése szerint a politikai tartalmak továbbra is fontos szerepet kapnak, élő közvetítésekkel és véleményműsorokkal kiegészítve.
A Media 1 szerint Papp Gergő érkezésével induló új műsor a Kontroll eddigi legjelentősebb személyi erősítései közé tartozik, és része annak a stratégiának, amellyel a médium szélesebb közönséget kíván elérni az online térben és más platformokon is.