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RTL Reggeli Magyar Márton Papp Gergő Pimaszúr Magyar Péter kontroll RTL Papp Gergő

Otthagyta az RTL-t a népszerű műsorvezető – Magyar Péter öccsének médiacégénél folytatja

2026. augusztus 31. 17:06

Papp Gergő a Reggeliben eltöltött évek után ismét terepmunkára, új kihívásokra és frissebb munkakörnyezetre vágyik.

2026. augusztus 31. 17:06
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Távozik az RTL Reggeli című műsorától Papp Gergő, aki a Kontrollnál folytatja a pályafutását. Az 53 éves médiaszemélyiség a Riporterek című, októberben induló heti magazinműsor műsorvezetője és szerkesztője lesz – számolt be róla a media1.hu.

A Kontroll közlése szerint a produkció a hazai közélet legfontosabb és legérdekesebb történeteit dolgozza majd fel, Papp – aki több mint három évtizede dolgozik a médiában – pedig úgy fogalmazott: a Reggeliben eltöltött évek után ismét terepmunkára, új kihívásokra és frissebb munkakörnyezetre vágyik.

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A Kontroll 2024 őszén indult, alapító-tulajdonosa Magyar Márton, Magyar Péter miniszterelnök öccse.

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A vállalkozás az Opten adatai szerint 2025-ben 129 millió forintos nettó árbevételt ért el, és az elmúlt időszakban folyamatosan bővítette szerkesztőségét és tartalmi kínálatát. A platform ősszel több új tartalmi területtel bővíti kínálatát. A tervek szerint rendszeres műsorok foglalkoznak majd tudományos, kulturális és ismeretterjesztő témákkal, valamint külön sorozatok készülnek a közéletben terjedő tévhitekről és összeesküvés-elméletekről is. A szerkesztőség közlése szerint a politikai tartalmak továbbra is fontos szerepet kapnak, élő közvetítésekkel és véleményműsorokkal kiegészítve.

A Media 1 szerint Papp Gergő érkezésével induló új műsor a Kontroll eddigi legjelentősebb személyi erősítései közé tartozik, és része annak a stratégiának, amellyel a médium szélesebb közönséget kíván elérni az online térben és más platformokon is.

Fotó: RTL

Összesen 22 komment

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Sorrend:
rugbista
2026. augusztus 31. 18:41
Egy segg más nyeregbe kapaszkodik fel.
Válasz erre
1
0
nemecsekerno-007-01
2026. augusztus 31. 18:40
Ki csodálkozik?
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0
0
FeketeBárány
2026. augusztus 31. 18:37
Hülye tetűhintás
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2
0
nyugalom
2026. augusztus 31. 18:35
Ki ez a nyomi?
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1
0
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