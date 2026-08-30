Novák Előd új ünnepnapot javasol: augusztus 30. legyen a Hazatérés Napja

Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője ismét benyújtotta azt a korábban, 2022-ben már leszavazott indítványt, amely augusztus 30-át a Hazatérés Napjává nyilvánítaná. A politikus Facebook-bejegyzésében azt írta, az emléknap a trianoni döntés következtében elvesztett egyes nemzetrészek hazatérésének állítana emléket. Novák szerint

„Nem június 4. az ünnepnap, hanem a mai!”

A kezdeményezés augusztus 30-át, a második bécsi döntés és Észak-Erdély egy részének visszatérésének napját tenné ünnepnappá. Novák Előd szerint az emléknap lehetőséget teremtene arra, hogy a magyarok megemlékezzenek a trianoni döntést követő revíziós törekvésekről, amelyek eredményeként 1938 és 1941 között több, korábban elcsatolt terület került ismét magyar fennhatóság alá.