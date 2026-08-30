Ft
Ft
31°C
16°C
Ft
Ft
31°C
16°C
08. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 30.
vasárnap
mi hazánk novák előd hazatérés

Novák Előd új ünnepnapot javasol: augusztus 30. legyen a Hazatérés Napja

2026. augusztus 30. 17:47

A Mi Hazánk politikusa szerint augusztus 30-án a trianoni döntést követő terület-visszacsatolásokra kellene emlékeznie a magyarságnak.

2026. augusztus 30. 17:47
null

Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője ismét benyújtotta azt a korábban, 2022-ben már leszavazott indítványt, amely augusztus 30-át a Hazatérés Napjává nyilvánítaná. A politikus Facebook-bejegyzésében azt írta, az emléknap a trianoni döntés következtében elvesztett egyes nemzetrészek hazatérésének állítana emléket. Novák szerint 

„Nem június 4. az ünnepnap, hanem a mai!”

A kezdeményezés augusztus 30-át, a második bécsi döntés és Észak-Erdély egy részének visszatérésének napját tenné ünnepnappá. Novák Előd szerint az emléknap lehetőséget teremtene arra, hogy a magyarok megemlékezzenek a trianoni döntést követő revíziós törekvésekről, amelyek eredményeként 1938 és 1941 között több, korábban elcsatolt terület került ismét magyar fennhatóság alá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A politikus felsorolása szerint 1921. október 13-án Őrvidék, 1938. november 2-án a Felvidék egy része, 1939. március 15-én Kárpátalja, 1940. augusztus 30-án Erdély egy része, 1941. április 11-én pedig a Délvidék egyes részei tértek vissza Magyarországhoz. Bejegyzésében Novák azt állítja, hogy ezek a területváltozások a korabeli nemzetközi jog alapján történtek, és vitatja az 1945-ös moszkvai fegyverszünet, valamint az 1947-es párizsi békeszerződés visszatért területeket érintő rendelkezéseinek jogszerűségét.

Novák Előd szerint a Hazatérés Napja egyszerre lenne emléknap és ünnepnap: egyrészt a revíziós törekvésekben részt vevőkre emlékezne, másrészt pedig a politikus szerint azt az üzenetet hordozná, hogy „az isteni örök igazság győzedelmeskedik a hazugság felett, a remény a beletörődés felett, a jog a jogtalanság felett, a trianoni határ pedig nem örök.”

Nyitókép: Facebook

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
•••
2026. augusztus 30. 19:03 Szerkesztve
Ajjaj, ha ezt a fotót látja ország-világ, akkor oda a az EU-s Recovery fundnak . Ne essünk túl a ló másik oldalára. Ez a fejezet már lezárt, nem kellett volna 2 személynek aláirni a versailles-i dokumentumot. Az egyik Benárd Ágost munkaügyi és népjóléti miniszter, a másik Drasche-Lázár Alfréd rendkivüli nagykövet volt. 192O. június 4-én irták alá a paktumot az antant hatalmak képviselőivel. Senki nem tudja, mi lett volna, ha magyar részről nem irják alá az utolsó percben előkeritett személyek (?)
Válasz erre
2
0
Bogdán
2026. augusztus 30. 18:44
Nagyon egyet értek! Igazságtalan, aljas volt a trianoni békediktátum!
Válasz erre
2
0
tidal-wave-is-back
2026. augusztus 30. 18:42
Sajnos az a baj, hogy el is veszítettük a területeket ismét. Szóval nem hinném, hogy annyira jó ötlet lenne...
Válasz erre
0
0
Canadian
•••
2026. augusztus 30. 18:36 Szerkesztve
Augusztus 30-án Hitler ideiglenesen visszacsatolt területeket. Néhány évvel később újra elvesztek, mi meg maradtunk Hitler utolsó csatlósa és vesztettünk még több területet. Ezen nincs mit ünnepelni.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!