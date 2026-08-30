Novák Előd új ünnepnapot javasol: augusztus 30. legyen a Hazatérés Napja

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A Mi Hazánk politikusa szerint augusztus 30-án a trianoni döntést követő terület-visszacsatolásokra kellene emlékeznie a magyarságnak.
Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője ismét benyújtotta azt a korábban, 2022-ben már leszavazott indítványt, amely augusztus 30-át a Hazatérés Napjává nyilvánítaná. A politikus Facebook-bejegyzésében azt írta, az emléknap a trianoni döntés következtében elvesztett egyes nemzetrészek hazatérésének állítana emléket. Novák szerint
„Nem június 4. az ünnepnap, hanem a mai!”
A kezdeményezés augusztus 30-át, a második bécsi döntés és Észak-Erdély egy részének visszatérésének napját tenné ünnepnappá. Novák Előd szerint az emléknap lehetőséget teremtene arra, hogy a magyarok megemlékezzenek a trianoni döntést követő revíziós törekvésekről, amelyek eredményeként 1938 és 1941 között több, korábban elcsatolt terület került ismét magyar fennhatóság alá.
A politikus felsorolása szerint 1921. október 13-án Őrvidék, 1938. november 2-án a Felvidék egy része, 1939. március 15-én Kárpátalja, 1940. augusztus 30-án Erdély egy része, 1941. április 11-én pedig a Délvidék egyes részei tértek vissza Magyarországhoz. Bejegyzésében Novák azt állítja, hogy ezek a területváltozások a korabeli nemzetközi jog alapján történtek, és vitatja az 1945-ös moszkvai fegyverszünet, valamint az 1947-es párizsi békeszerződés visszatért területeket érintő rendelkezéseinek jogszerűségét.
Novák Előd szerint a Hazatérés Napja egyszerre lenne emléknap és ünnepnap: egyrészt a revíziós törekvésekben részt vevőkre emlékezne, másrészt pedig a politikus szerint azt az üzenetet hordozná, hogy „az isteni örök igazság győzedelmeskedik a hazugság felett, a remény a beletörődés felett, a jog a jogtalanság felett, a trianoni határ pedig nem örök.”
Nyitókép: Facebook