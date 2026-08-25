Lemondott Handó Tünde – Forsthoffer Ágnes további hat bírót is felmentett

Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke. Rajta kívül még hat bírót mentett fel tisztségéből a köztársasági elnök – derül ki a Magyar Közlöny hétfői számában megjelent határozatból, amelyet még a köztársasági elnöki feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes írt alá.

Handó Tündét lemondására tekintettel, az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára október 14-ei hatállyal mentette fel bírói tisztségéből Forsthoffer Ágnes.

Handó Tünde 2012. január 1-jétől 2019. november 30-ig volt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke. Eredetileg kilenc évre választotta meg az Országgyűlés, de 2019-ben, miután alkotmánybíróvá választották, lemondott az OBH vezetéséről.