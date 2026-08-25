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lemondás bíróság Handó Tünde

Lemondott Handó Tünde – Forsthoffer Ágnes további hat bírót is felmentett

2026. augusztus 25. 06:31

Handó 2012. január 1-jétől 2019. november 30-ig volt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke.

2026. augusztus 25. 06:31
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Lemondott bírói tisztségéről Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal volt elnöke. Rajta kívül még hat bírót mentett fel tisztségéből a köztársasági elnök – derül ki a Magyar Közlöny hétfői számában megjelent határozatból, amelyet még a köztársasági elnöki feladatokat ideiglenesen ellátó Forsthoffer Ágnes írt alá.

Handó Tündét lemondására tekintettel, az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára október 14-ei hatállyal mentette fel bírói tisztségéből Forsthoffer Ágnes.

Handó Tünde 2012. január 1-jétől 2019. november 30-ig volt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke. Eredetileg kilenc évre választotta meg az Országgyűlés, de 2019-ben, miután alkotmánybíróvá választották, lemondott az OBH vezetéséről.

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Csorba Anikót ugyancsak lemondás miatt mentette fel az átmeneti államfő október 1-jei hatállyal.

Az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt Diószegi Attila, Kurucz Zsuzsanna, Hajnal Beatrix Hajnalka és Sára Katalin 2027 márciusi hatállyal távozik bírói tisztségéből.

Portisch Éva Erika nyugállományba helyezés iránti kérelme miatt kapta meg felmentését.

(MTI)

Fotó: Facebook/Forsthoffer Ágnes

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Összesen 36 komment

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Sorrend:
SyncBaer
2026. augusztus 25. 09:19
Mindannyian ezt írták fel cetlikre, mikor elbeszélgettek velük a nyugdíjazásuk szükségességéről: " ... eljön az idő, amikor ezekben a kérdésekben nyugodtabb légkörben, világosabb látókörrel, a tények jobb ismerete alapján igazságot lehet szolgáltatni .... Úgy érzem, súlyos tévedés ... áldozata vagyok. Kegyelmet nem kérek.”
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0
0
google-2
2026. augusztus 25. 08:37
Jönnek helyettük a vérbírók?
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6
0
lemez
2026. augusztus 25. 08:23
Baka nem igy csinálta.Feljelenteni a kormányt.
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9
0
Janika50
2026. augusztus 25. 08:13
Már megint nem találom sehol haldóék tiltakozását. Hasonló hangerővel, mint mikor a neeeeer merészelte nyugdijjazni a már rég nyugdijj koru birákat. Jól emlékszem, vissza kellett venni őket?
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14
0
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