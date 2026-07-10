Sajtóértesülés: fenyegetések miatt hagyhatta ott a közmédiát a Magyar Péterrel interjúzó Csete Beáta

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Az egyik lap információi szerint Csete nem az új vezetés áldozata lett, hanem már hónapokkal ezelőtt, az őt ért utcai fenyegetések miatt önként döntött köztelevíziós karrierje befejezése mellett.
A közmédiánál zajló átfogó átalakítások közepette újabb, egyelőre meg nem erősített információk láttak napvilágot Csete Beáta, az M1 egykori riporterének távozásáról. A Story beszámolója szerint a Magyar Péterrel készített, nagy visszhangot kiváltó interjújáról ismert újságíró nem a jelenlegi vezetői felmentések áldozata lett, hanem
már hónapokkal ezelőtt, az őt ért utcai fenyegetések miatt önként döntött televíziós karrierje befejezése mellett.
A közmédia háza táján jelenleg is rendkívül bizonytalan a helyzet, az M1-en a hírműsorok helyett klasszikus magyar filmeket sugároznak, miközben az új ideiglenes vezérigazgató, Horváth P. András irányításával számos vezetőt és képernyőst mentettek fel a munkavégzés alól. Korábban a sajtóban – többek között a Telexen – az terjedt el, hogy a felmentettek között van Csete Beáta is, aki a választások után elsőként készített interjút a miniszterelnökké választott Magyar Péterrel. A Story sajtóértesülései alapján azonban a riporter távozása mögött egészen más történet állhat.
A lapnak az MTVA egyik névtelenséget kérő munkatársa úgy nyilatkozott, hogy Csete valójában már közvetlenül az emlékezetes interjú után elhagyta a köztévét. Az informátor állítása szerint a riporter a Magyar Péterrel való beszélgetést követően még körülbelül két hétig dolgozott a szerkesztőségben, majd saját elhatározásából felmondott.
A hirtelen döntés oka az volt, hogy a nyílt utcán többször is megfenyegették, sőt meg is akarták verni az interjú miatt.
A munkatárs értesülései szerint a riporter ezt követően teljesen hátat fordított a szakmának, és végleg lezárta újságírói pályafutását.
Az értesülést egyelőre sem az érintett, sem a közmédia vezetése nem erősítette meg hivatalosan, Csete Beáta nem reagált a sajtómegkeresésekre. Az ügy mindenesetre jól mutatja a Kunigunda utcai székházban uralkodó bizonytalanságot, ahol a dolgozók jelentős része felmentésekkel és átszervezésekkel néz szembe.
Munkajogi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a munkavégzés alóli felmentés jogilag még nem jelenti a munkaviszony végleges megszűnését vagy a végkielégítés kifizetését, így az elkövetkező hetekben derülhet majd ki, hogy kik azok, akik ténylegesen visszatérhetnek a képernyőre, és kik távoznak végleg az intézménytől.
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