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csete beáta mtva fenyegetés Magyar Péter

Sajtóértesülés: fenyegetések miatt hagyhatta ott a közmédiát a Magyar Péterrel interjúzó Csete Beáta

2026. július 10. 08:32

Az egyik lap információi szerint Csete nem az új vezetés áldozata lett, hanem már hónapokkal ezelőtt, az őt ért utcai fenyegetések miatt önként döntött köztelevíziós karrierje befejezése mellett.

2026. július 10. 08:32
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A közmédiánál zajló átfogó átalakítások közepette újabb, egyelőre meg nem erősített információk láttak napvilágot Csete Beáta, az M1 egykori riporterének távozásáról. A Story beszámolója szerint a Magyar Péterrel készített, nagy visszhangot kiváltó interjújáról ismert újságíró nem a jelenlegi vezetői felmentések áldozata lett, hanem 

már hónapokkal ezelőtt, az őt ért utcai fenyegetések miatt önként döntött televíziós karrierje befejezése mellett.

A közmédia háza táján jelenleg is rendkívül bizonytalan a helyzet, az M1-en a hírműsorok helyett klasszikus magyar filmeket sugároznak, miközben az új ideiglenes vezérigazgató, Horváth P. András irányításával számos vezetőt és képernyőst mentettek fel a munkavégzés alól. Korábban a sajtóban – többek között a Telexen – az terjedt el, hogy a felmentettek között van Csete Beáta is, aki a választások után elsőként készített interjút a miniszterelnökké választott Magyar Péterrel. A Story sajtóértesülései alapján azonban a riporter távozása mögött egészen más történet állhat.

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A lapnak az MTVA egyik névtelenséget kérő munkatársa úgy nyilatkozott, hogy Csete valójában már közvetlenül az emlékezetes interjú után elhagyta a köztévét. Az informátor állítása szerint a riporter a Magyar Péterrel való beszélgetést követően még körülbelül két hétig dolgozott a szerkesztőségben, majd saját elhatározásából felmondott. 

A hirtelen döntés oka az volt, hogy a nyílt utcán többször is megfenyegették, sőt meg is akarták verni az interjú miatt. 

A munkatárs értesülései szerint a riporter ezt követően teljesen hátat fordított a szakmának, és végleg lezárta újságírói pályafutását.

Az értesülést egyelőre sem az érintett, sem a közmédia vezetése nem erősítette meg hivatalosan, Csete Beáta nem reagált a sajtómegkeresésekre. Az ügy mindenesetre jól mutatja a Kunigunda utcai székházban uralkodó bizonytalanságot, ahol a dolgozók jelentős része felmentésekkel és átszervezésekkel néz szembe. 

Munkajogi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a munkavégzés alóli felmentés jogilag még nem jelenti a munkaviszony végleges megszűnését vagy a végkielégítés kifizetését, így az elkövetkező hetekben derülhet majd ki, hogy kik azok, akik ténylegesen visszatérhetnek a képernyőre, és kik távoznak végleg az intézménytől.

Nyitókép: Képernyőkép

 

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Összesen 70 komment

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pandalala
2026. július 10. 10:36
szeretetország most már minden lehetséges
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pollip
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2026. július 10. 10:35 Szerkesztve
MP viselkedett vállalhatatlanul mind a két van. Akkor csodálkoztunk, hogy mit művel, ma már nem fordul ilyen elő velünk.
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bondavary
2026. július 10. 10:30
"reciprofi 2026. július 10. 09:23 Nem azért mentették fel mert mp, hanem azért mert hírek és interjúk helyett propagandát nyomott.szegény Csete Beát kibaszták így most mehet az ukrán frontra felszolgálni Becse Teát,megdöbbentett, amit láttam, hallottam. Döbbenetes volt, amit ez a nő művelt és csak megerősítette bennem, hogy jó döntés volt. Azért is érthetetlen volt a számomra, mert én naiv azt hittem, hogy a választási eredmény azért majd megmutatkozik a stílusban, tartalomban. De nem, mintha a Fidesz szerzett volna 141 mandátumot." Ti 2010 óta úgy nyomtátok a prpopagandát, mintha nektek lett volna 2/3-otok. Magyar Péter aki propagandistából lett miniszterelnök, semmivel sem érdemel több tiszteletet, mint amennyit Orbán kapott tőletek. Csete Beáta ugyanazt szegezte MP-nek, amit Rónai Egon az ATV-ben: a meghívások elutasítását. MP Rónaival nem mert szembeszállni, hiszériázva kirohant a stúdióból. Csete Beátával, a nővel szemben mert csak bunkó módon fölényeskedni,
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2
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 10. 09:47
oberennsinnen49 is milyen frusztrált kis bukott fideszes. 🤣
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