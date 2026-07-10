Sajtóértesülés: fenyegetések miatt hagyhatta ott a közmédiát a Magyar Péterrel interjúzó Csete Beáta

A közmédiánál zajló átfogó átalakítások közepette újabb, egyelőre meg nem erősített információk láttak napvilágot Csete Beáta, az M1 egykori riporterének távozásáról. A Story beszámolója szerint a Magyar Péterrel készített, nagy visszhangot kiváltó interjújáról ismert újságíró nem a jelenlegi vezetői felmentések áldozata lett, hanem

már hónapokkal ezelőtt, az őt ért utcai fenyegetések miatt önként döntött televíziós karrierje befejezése mellett.

A közmédia háza táján jelenleg is rendkívül bizonytalan a helyzet, az M1-en a hírműsorok helyett klasszikus magyar filmeket sugároznak, miközben az új ideiglenes vezérigazgató, Horváth P. András irányításával számos vezetőt és képernyőst mentettek fel a munkavégzés alól. Korábban a sajtóban – többek között a Telexen – az terjedt el, hogy a felmentettek között van Csete Beáta is, aki a választások után elsőként készített interjút a miniszterelnökké választott Magyar Péterrel. A Story sajtóértesülései alapján azonban a riporter távozása mögött egészen más történet állhat.